快訊

洪申翰也滿頭問號…謝宜容逼基層上班時間跑步 集體跑20分鐘到她辦公室

高鐵3車站開賣「新版QR Code紙票」 現行磁票2026年汰除

專訪／在水中不用擔心老師罵 王冠閎游出台灣新里程碑

迎接2025 台南170間廟宇教堂響應跨年敲鐘祈福

中央社／ 台南11日電

2024年走向尾聲，台南市正籌辦2025年跨年敲鐘祈福，市府今天表示，目前已有170間廟宇、教堂加入，以鐘聲代替鞭炮聲，迎接嶄新開始。

台南市跨年敲鐘祈福於2019年底由中西區經營民宿的蔡宗昇、周榮棠發起，如今已邁入第6年，在市府、民間公私協力下，逐漸發展成台南特有跨年儀式，2023年邁入2024年之際，更廣邀逾400間廟宇、教堂入列，歡慶台南建城400年。

如今2024年接近落幕，準備迎接2025年，台南市跨年敲鐘祈福續辦，市府表示，未來規劃和地方藝文表演團體或街頭藝人合作，一廟埕一舞台，讓廟埕變成舞台，提供文化團體一展歌舞場域。

市府民政局今天告訴中央社記者，2024年邁向2025年敲鐘祈福，目前已有170間廟宇、教堂加入，市府將協助處理行政事務，也希望有意加入宗教團體向區公所或私訊臉書（Facebook）粉專「台南跨年敲鐘祈福」，共同響應。

台南市跨年敲鐘祈福，預定12月31日子時1刻（晚上11時15分）開始，市民可就近前往廟宇、教堂敲響鐘聲，讓生活及內心得到平靜。

台南 教堂 跨年

延伸閱讀

淡江大橋明年3月連接淡水 交長：70層樓高橋塔成跨年亮點

高雄巨蛋出道成團 男團SCOOL 首登超大型跨年舞台

影／高雄跨年啟航 棒球英雄張政禹、陳柏清將現身晚會

礁溪長榮鳳凰酒店永續創意打造2.4米聖誕樹 迎聖誕跨年

相關新聞

南市7連霸村里長...住戶質疑偏袒養雞業者 罷免案連署成立

台南市東山區東河里日前爆發居民不滿養雞場進駐發動抗爭引發關注，有住戶質疑擔任自救會會長的里長吳火生偏袒養雞業者發動連署罷...

影／本部長來了！韓流巨星男神李俊昊將在台南跨年

2025台南耶誕跨年系列活動第3波卡司公布發表會，最大咖是韓流巨星男神李俊昊都來了，婁峻碩5度在台南跨年，市長黃偉哲說「...

影／拆彈專家江國豪光榮回雲林...憶當年球破了還在打 認可徐磊比他當年強

2024世界棒球12強賽中華隊成功奪冠，有「拆彈專家」之稱的王牌投手江國豪今回到母校雲林縣麥寮高中，縣長張麗善頒發100...

嘉大學校園土雞競賽料理飄香 挽救台灣土雞產量頽勢

農業部統計白肉雞年產2.6億隻已超越台灣土雞1.1億隻，為推廣國產土雞挽救頹勢，農業部、中華民國禽肉行銷發展協會及嘉大動...

愛心單車店老闆免費修二手車助弱勢 匯聚公私善心團體成永續善循環

嘉義市「101單車館」陳姓老闆，看到許多破舊廢棄單車被棄置街道或建物，影響市容，無償修復捐贈嘉義就業中心供弱勢民眾使用，...

4條捷運齊發 台南公債發行自治條例拚三讀立法籌資金

台南市議會今天舉行制定公債發行自治條例草案專案報告，六都中僅台南尚未有公債發行自治條例，市府財稅局指出，以往市府只能向銀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。