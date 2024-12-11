4條捷運齊發 台南公債發行自治條例拚三讀立法籌資金

台南市議會今天舉行制定公債發行自治條例草案專案報告，六都中僅台南尚未有公債發行自治條例，市府財稅局指出，以往市府只能向銀行借款，發行公債將為市府提供更多的財務彈性，希望此次臨時會能夠三讀立法，議員指像捷運經費龐大，市府要說服市民「舉債建設但也要還得起」。

台南市財務局長李建賢表示，發行公債是多一條籌資管道，並節省利率支出，以台南市為例，目前銀行貸款利率約為1.78%至1.8%，而發行公債的利率僅需1.25%至1.3%，意味著市政府可以以更低的成本籌集資金，從而減輕財政負擔，尤其是在銀行貸款利率上升的情況下。若以借貸100億，發行公債比向銀行借貸可省下4300萬的利息。

議員說，發行公債主要是要來興建捷運，但台南捷運初期一定會賠錢，擔心會債留子孫，台南市財政有無辦法支撐，並非反對發行公債，但財稅局要能說服市民「舉債建設但也要還得起」；另外自償性建設資金也要設限不得過二分之一。

台南捷運目前4條主要路線（藍線、藍線延伸線、紅線、深綠線），交通局估算總經費約為2285億元。其中，中央政府將負擔約1392億元，台南市需負擔892億元，市府計畫優先利用自有財源支付，其中非自償性支出（如用地費）約為328億元，若仍有不足，才考慮以舉債方式補充資金​。

交通局長王銘德說，捷運財務計畫是以30年評估整體的周期，包括初期建設成本、捷運未來的收入來源包括票務收入、土地開發效益、容積獎勵以及租稅增額等，若未達到預估收入就其他縣市經驗才會舉債。

財稅局也說，高雄市曾發行綠色債券25億蓋捷運，台北市發行社會責任債券25億及75億蓋捷運，新北擬發行永續債務100億，蓋捷運加社宅，桃園也擬發行永續債券60億，蓋捷運及社宅，顯示公債發行可以有效提升城市建設資金。

李建賢強調，當銀行貸款利率上升時，發行公債的吸引力就會增加。 因為公債利率通常比較穩定，市政府可以避免受到利率波動的影響；另市政府也可以發行綠色債券或永續債券，吸引對 ESG 議題感興趣的投資者。 市府會根據實際情況，綜合考慮以上因素，選擇最合適的融資方式，並不會完全依賴公債來籌集資金。

依台南市未來財政負擔預估，非自性債務舉債上限，台南市目前公共債務是494億，2025年法定舉債上限可達1786億元，還有1292億元的可舉債空間，財政狀況良好。