愛心單車店老闆免費修二手車助弱勢 匯聚公私善心團體成永續善循環

嘉義市「101單車館」陳姓老闆，看到許多破舊廢棄單車被棄置街道或建物，影響市容，無償修復捐贈嘉義就業中心供弱勢民眾使用，陳姓老闆與嘉義就業中心攜手合作修二手車助弱勢，匯聚善心團體個人、議員，出錢出力善舉，既解決廢棄單車環保問題，還捐助弱勢民眾，成為永續善循環。

就業中心去年運用公私協力結合民間團體及個人，為經濟困頓無交通工具弱勢求職者，提供二手單車服務，經就服員諮詢評估後贈送，協助面試及就業，至今募集累計18輛，送出11輛愛心單車。

為解決失業民眾求職交通問題，就業中心認識「101單車館」陳姓老闆，願無償修復捐贈就業中心，開始了這項善舉。「宏都宏都社區管理管委會」大樓內許多廢棄單車，與嘉市星光野路童軍團及「101單車行」陳姓老闆等合作，利用童軍團腳踏車專科章訓練過程整修；市議員王浩響應公益，捐助維修耗材費用。

藉回收、修復、整理、贈送弱勢二手單車，讓廢棄車獲新生，資源再利用，達成環境永續，捐贈愛心單車公益向外縣市擴散，來自桃園呂姓市民參加網球錦標賽抽中單車，捐給嘉義就業中心。

目前加入修復、捐贈二手單車有興南里長與里民、連城製麵工廠、101單車行、宏都宏都大樓、星光野路童軍團、瑞泰老人長期照護中心、王浩及就業中心等數十個民間團體及個人，做公益助弱勢，響應2050淨零碳排政策。