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南市7連霸村里長...住戶質疑偏袒養雞業者 罷免案連署成立

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市東山區東河里將辦理里長罷免案投票，7連霸里長吳火生面臨職務保衛戰。圖／取自吳火生臉書
南市東山區東河里將辦理里長罷免案投票，7連霸里長吳火生面臨職務保衛戰。圖／取自吳火生臉書

台南市東山區東河里日前爆發居民不滿養雞場進駐發動抗爭引發關注，有住戶質疑擔任自救會會長的里長吳火生偏袒養雞業者發動連署罷免，本月21日將投票，7連霸資深里長，正面臨職務保衛戰。

東山東河里吉貝耍以奉祀阿立母聞名，也是著名東山夜祭所在，每年農曆9月4、5日登場，吸引不少遊客深入認識平埔文化祭典、科儀，傳出里長面臨遭罷免，外界都相當意外。

知情人士說，引爆點癥結仍是與養雞場後續有關，居民不滿吳火生擅自與養雞業者觸及回饋金等敏感問題，且質疑吳火生立場偏袒業者，根本是配合業者排除阻力。

吳火生則稱，當初是詢問在地一些長輩對業者提出回饋金看法、用途，過程遭有心人士抹黑、渲染，他自認處事公正，希望事情能圓融解決，是有心人士刻意要將他拉下台。

依公職人員選舉罷免法第81條第1項、第83條第2項規定，提議人數應為原選舉區選舉人總數1%以上，並徵求連署，連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，主管選舉委員會應為罷免案成立宣告。

據查，東河里公民票數為794票，日前連署151人剔除資格不符5人，已有146人連署，已超過法定80人，依法罷免案成立，進入最後的投票作業。

該罷免案將於本月21日投票，依照選罷法，須同意大於不同意票及選舉人數投票數超過

四分之一，罷免案才會成立，16至20日為選罷正式活動日，21日投票揭曉，外界推估，過關與否呈現五五波。

78歲里長吳火生，早期曾任縣市合併前東山鄉代，歷任3屆村長、4屆里長，他日來轉趨低調說，只能再次接受民意考驗。

南市府民政局說，基層里長衍生罷免案相當罕見，2019年新營區太北里曾有案例，罷免案未過關。

台南市選舉委員會已公告，東山區東河里長吳火生罷免案連署成立，本月21日將進行投票。圖／民眾提供
台南市選舉委員會已公告，東山區東河里長吳火生罷免案連署成立，本月21日將進行投票。圖／民眾提供

投票 罷免

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