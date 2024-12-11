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藝術新作結合耶誕市集 台南月之美術館周六開幕
近年來逐漸打響名號的台南鹽水月之美術館「漫月美行動」特展，今年配合耶誕節來臨，14日周六開展起跑，將展至明年2月16日，開展當天也將舉辦耶誕市集，集結眾多優質文創品牌，並搭配街頭藝人演出，南市文化局歡迎民眾一起到鹽水感受歲末節慶氣氛。
文化局表示，今年漫月美行動策展以「時間的縫隙」為主題，意味從帶著過去時間往前走的鹽水小鎮出發，探索時間尺度縫隙所散發出來的光，而歷年大受好評的王爺廟巷燈籠也換上人氣票選的關鍵字「時光」，作為年度共創文字。
文化局也說，月之美術館每年年底以鹽水街區巷弄為主場，今年展覽由13組藝術團隊帶來7件新設作品及11件常設作品，14日開幕當天下午3點至晚上9點安排耶誕市集，晚上6點半在月港廣濟宮王爺廟廟埕，由市長黃偉哲主持開幕儀式。
文化局說明，今年展出的亮點作品像是「巷弄。糖光」，將甘蔗意象排列在巷弄間，講述甜甜時代的故事，創作藝術家辛綺與艸非火藝術團隊今年甫獲得Good Design Award 2024大獎；人氣插畫家小虎day by ericoco則帶來「虎意麵語」大型充氣作品，展現小虎享用台南鹽水意麵的情景。
此外，來自馬來西亞的知名燈光藝術家Jun Ong則在修德拜亭，製作燈光藝術作品「HALO」，以禪寺舊址的歷史意象為發想，藉由發射的光，作為啟蒙的隱喻，並與鹽水蜂炮相呼應；在漫月美行動期間，也針對6件新設作品推出6張藝術家期間限定特色卡牌
文化局提到，展覽期間月津故事館有2檔展覽，包含富有寓意的無字繪本《無聲敘事—邱宇晴個展》以及月之美術館兔娃娃計畫展覽；「日常美術課」的冬日寫生體驗、參展藝術家講座等也會持續推動辦理，邀請民眾共同深度體驗小鎮魅力。
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