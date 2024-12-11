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年產值逾4億...雲林口湖九大養殖區年久失修惹怨 縣府投注2億改善

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣口湖鄉九大養殖漁業生產區的排水、產業道路因年久失修，多處淤塞損壞，遇強降雨即淹水，雲林縣政府自籌2億元經費改善，今舉辦說明會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣口湖鄉九大養殖漁業生產區的排水、產業道路因年久失修，多處淤塞損壞，遇強降雨即淹水，雲林縣政府自籌2億元經費改善，今舉辦說明會。記者陳雅玲／攝影

雲林口湖鄉九大養殖漁業生產區的排水、產業道路因年久失修，多處淤塞損壞，遇強降雨即淹水，雲林縣政府自籌2億元經費，規畫改善工程、移抽平台設置及清疏工程，今舉辦施工說明會，縣長張麗善表示，將力拚明年汛期前完工，強化地方防汛能力。

2001年起，口湖鄉陸續成立九大養殖漁業生產區，占地2740公頃，但養殖區內地勢低窪，內水排除不易，近年遇強降雨常造成積淹水，且因運輸魚貨車輛經常往返，養殖區的產業道路多有老舊破損，且排水渠道長年淤積，對養殖生產造成影響。

雲林縣養殖漁業發展協會總幹事蔡春常表示，養殖區飼養文蛤、白蝦、虱目魚、鰻魚等，年產值逾4億元，但近年來卻因淤積、道路破損等問題，嚴重影響生產。

縣府水利處長許宏博說，縣府將針對淤積嚴重的區域、排水溝渠清疏，現況損壞嚴重的水路及道路也將進行改善工程，考量該地區地勢低窪，經常淹水，另增設移動式抽水機平台共計11處，預期完工後可確保水資源供應及排水順暢，提升養殖區整體作業的效率及安全性。

張麗善表示，針對漁民的需求，縣府編列2億元經費，將全力改善九大養殖漁業生產區環境，並趕在明年汛期前完工，後續將持續關注養殖區基礎設施需求，投入有效資源來促進雲林縣養殖經濟的繁榮發展。

雲林縣口湖鄉九大養殖漁業生產區的排水、產業道路因年久失修，多處淤塞損壞，遇強降雨即淹水，雲林縣政府自籌2億元經費改善，今舉辦說明會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣口湖鄉九大養殖漁業生產區的排水、產業道路因年久失修，多處淤塞損壞，遇強降雨即淹水，雲林縣政府自籌2億元經費改善，今舉辦說明會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣口湖鄉九大養殖漁業生產區的排水、產業道路因年久失修，多處淤塞損壞，遇強降雨即淹水，雲林縣政府自籌2億元經費改善，今舉辦說明會，縣長張麗善表示，將力拚明年汛期前完工。記者陳雅玲／攝影
雲林縣口湖鄉九大養殖漁業生產區的排水、產業道路因年久失修，多處淤塞損壞，遇強降雨即淹水，雲林縣政府自籌2億元經費改善，今舉辦說明會，縣長張麗善表示，將力拚明年汛期前完工。記者陳雅玲／攝影
雲林縣口湖鄉九大養殖漁業生產區的排水、產業道路因年久失修，多處淤塞損壞，遇強降雨即淹水，雲林縣政府自籌2億元經費改善，今舉辦說明會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣口湖鄉九大養殖漁業生產區的排水、產業道路因年久失修，多處淤塞損壞，遇強降雨即淹水，雲林縣政府自籌2億元經費改善，今舉辦說明會。記者陳雅玲／攝影

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