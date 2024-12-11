黃偉哲赴日本友誼市推廣 茨城縣土浦市水鄉櫻燈節飄台南味

日本茨城縣的土浦市去年剛與台南結為友誼市，今年就特別在當地水鄉櫻燈節的台灣祭上設置台南專屬攤位，市長黃偉哲日前率領市府團隊前往行銷，雙方市長希望透過觀光、教育、物產等促進彼此更多交流，讓茨城飛台灣的定期航班更加穩定。

土浦市非常重視本次活動，事前就大力宣傳，吸引大批人潮，土浦市長安藤真理子、議長岡島宏明及多位議員一起出席，當初促成兩市締約的國會眾議員青山大人也來到會場共襄盛舉。黃偉哲向現場民眾介紹台南是台灣的歷史文化古都，及台南跟日本的深厚友誼，表示很感謝日本在台南0206地震及疫情期間的友好互助。

黃偉哲力推台南優質的農特產品，包括在日本可以購得的鳳梨、芒果、文旦、蜜棗等，也歡迎日本朋友到台南享用還不能出口到日本的水果，像是哈密瓜、芭樂都非常美味。活動也邀請當天生日的民眾及75歲以上民眾上台試吃毛豆香酥、果乾、蕎麥脆片等，每個品項都讓民眾讚不絕口。

安藤真理子感謝黃偉哲出席活動，並帶來台南美味的農特產，她去年夏天曾率團造訪台南，當時接受招待了多種品項的芒果印象深刻，今年燈節活動規畫在12月7日與8日辦理「台灣祭」中設置台南攤位，希望讓在地民眾感受到正宗台灣氛圍並介紹台南，拉近兩市的距離。