擺脫「最胖城市」 台南教師、公務員 減重變帥爸

台南曾是「過重、肥胖比率」6都之冠的最胖城市，市府推動學校健康促進計畫並向下延伸到幼兒園，過重比率逐年下降，市府官員、教職人員都帶頭減重，台南一中教務主任何興中瘦了30公斤、全教總理事長侯俊良1年多也瘦近30公斤。

南市教育局統計，國中、小學生110至112學年度體位過重、肥胖比率分別為29.45%、28.68%、26.51%，呈現逐年下降趨勢，體位適中率分別為62.34%、62.14%、63.75%，也呈現微幅成長；教育局表示，目前全市適中比率、肥胖率仍高於全國平均值，會持續努力。

東區復興國小單是中高年級籃球隊就有8隊、課後籃球社團也開了4班，加上其他運動社團，放學後全校約400名學生參加運動相關社團課程；南區日新國小在教室前放置多樣球具，讓學生下課使用，校方還增加飲水機溫冷水供應量。

侯俊良是台南市的國小老師，當全國教師工會總聯合會理事長後沒什麼運動，「胖到覺得自己狀況不好」，為此每天早起健行、利用假日爬山，三餐正常但不吃消夜，去年9月約100公斤、今年6月70多公斤，目前維持73公斤。

南一中教務主任何興中曾胖到99公斤，但減肥手段一度過於激烈，半年瘦34公斤，經專家指導透過飲食控制及有氧運動、重訓，2年來維持70公斤；南一中校長廖財固、體育教練劉泰瑋也都分別減重15和10公斤。

南市教育局長鄭新輝則力行「我的餐盤」6口訣，瘦了5公斤；教育局主秘陳宗暘183公分，原93公斤，去年初展開減重，瘦了快9公斤，變成帥爸。