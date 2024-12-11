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明年嘉義休耕突取消 農民：上哪買秧苗

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
今年接連颱風降雨豐沛，水庫大進帳。圖／南水分署提供
今年接連颱風降雨豐沛，水庫大進帳。圖／南水分署提供

今年接連颱風降雨豐沛，水庫大進帳，農業部農糧署上月28日宣布明年大區輪作制度暫停實施，但嘉義縣有農民反映太晚宣布，將少領節水獎勵金，目前市面上秧苗恐不足供應，向議員陳情不應暫停實施；農糧署回應，仍有轉作或休耕補助。

農業部2021年起實施大區輪作制度，原本明年輪到嘉義地區休耕轉作。農糧署表示，10月起接獲稻農及相關業者訴求明年應暫停大區輪作，經過考量農民意見、節水效益等因素，審慎評估後才宣布明年暫停實施，而嘉義地區一期稻作插秧自1月上旬至3月下旬，當地育苗作業通常在前1年的12月中旬開始，目前有充裕時間準備。

農糧署也指出，如果選擇種植「綠色環境給付計畫」獎勵的轉作作物，或辦理生產環境維護措施（即農民所稱休耕），無節水獎勵金，仍可申領該計畫獎勵金每公頃2.5萬至6萬元。

嘉縣議員黃啟豪在服務處開座談會，30多名農民參加，農民抱怨「中央政策搖擺不定」，原本每分地可領休耕補助4500元，再加上節水補助4200元共8700元，現在突然要取消大區輪作，轉作水稻時程緊迫，恐難買到秧苗。

黃啟豪指出，水庫滿水位是10月就知道的事情，早就可以宣布暫停實施，現農民大多都已規畫停作或轉作雜糧。

嘉義 農民 農糧署

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