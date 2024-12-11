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南市教產工會幹部 再爆休假爭議

聯合報／ 記者吳淑玲鄭惠仁／台南報導
台南市議員蔡育輝昨在臨時會質疑台南教產多名幹部，未獲同意即以公假赴日考察。圖／擷取議會直播畫面
台南市議員蔡育輝昨在臨時會質疑台南教產多名幹部，未獲同意即以公假赴日考察。圖／擷取議會直播畫面

台南市議員質疑南市教師產業工會幹部每周120小時會務假，已影響教學，市府昨為此於議會臨時會專案報告，議員再指近日7名幹部未獲同意即以公假赴日考察，將提告涉貪汙等罪嫌；教產工會表示，一切合法。

議長邱莉莉彙整議員決議，要求教育局在明年7月前檢討教產工會幹部減課時數的約定，並於臨時會閉幕前提出改進報告。

南市教育產業工會聲明，申請會務假一切依照工會法，於法有據，而代課費皆由該會自行支付，並無浪費公帑，海內外交流也是依照教師法依法請假，尊重議會言論，但呼籲就會務假進行相關對話及討論，縮短認知差異及共同執行。

市議員蔡育輝說，部分工會幹部藉會務假之名、實則不從事教學，侵害學生受教權，這些幹部依據教育部2012年函文每周僅須授課2至4節，但該函文早被監察院糾正，屬於違反法律保留原則的行政規範。

藍營黨團批評，工會幹部月領8、9萬元高薪，卻未履行基本教學義務，另，近期7名工會幹部以公假赴日參加學習活動，未經教育局同意，黨團將提告教育產業工會貪汙偽造文書，利用職務詐領薪資。

教育局回應，依據工會法及相關規範，工會幹部請公假須提供佐證文件，教育局11月多次函文工會要求提供理監事會議紀錄、日常會務處理紀要等具體資料，並於5日召集工會、校長、家長團體討論改進方向；針對工會幹部赴日，教育局說，會針對議員提供相關資料進行調查。

副市長葉澤山說，也請學校務必落實事後查核的工作，建立一致標準機制，若有違反相關規定應依法處置。

幹部 教育局 議員

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