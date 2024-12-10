快訊

與賴清德多次交頭接耳…傳韓國瑜將率團祝賀川普就職？總統府說話了

洪申翰親上火線！勞動部公務員之死 明早10點公布重啟調查報告

內湖母女遭詐千萬 2詐團車手再落網…曾分2次向母取款150萬

台南仁德再生水廠將完工 媒合企業以再生水換自來水

中央社／ 台南10日電

台南市府推動仁德再生水廠興建工程，採用仿碳交易概念，媒合企業間以創新「以水換水」模式，確保雙方各取所需，估可節省約18億元管線興建成本，目標今年底完成輸水。

台南市副市長趙卿惠今天下午前往仁德再生水廠視察工程進度，指示水利局與施工團隊加速趕工作業，確保各項施工作業如期如質完成。

趙卿惠表示，仁德再生水廠創新模式不僅突破傳統水資源利用侷限，更可望替全國水資源管理提供寶貴經驗，藉由再生水、海水淡化等多元水資源開發，提升水源備援機制，市府支持水利局進一步推動再生水普及與應用，並努力促進企業間水資源共享合作，實現更高效水資源循環利用。

台南市政府水利局提供資料指出，仁德再生水廠新建工程是全台首例採用仿碳交易概念再生水設施，開創「以水換水」創新模式，未來將由台積電購買仁德再生水，並透過近距離供應，將水提供奇美實業使用，而奇美實業則以自來水額度回饋台積電。

水利局指出，未來預估可有效節省約新台幣18億元管線建設成本及節能減碳，並確保雙方企業用水需求獲得滿足，仁德再生水廠啟用後，每日可提供8000噸再生水供奇美實業使用，此模式也將為未來再生水運用開啟更多可能。

水利局指出，隨著仁德再生水廠啟用，再生水應用將不再受地理限制，未來市區及其他地區企業將有機會受惠於這項創新水資源管理模式，未來市府不僅要將再生水納入新興水源，更將積極協調企業促成多方合作，為城市永續發展打下堅實基礎。

台南 水利局 水資源

延伸閱讀

布局2026台南市長黨內初選？ 林俊憲、陳亭妃互別苗頭

川普關稅戰？ 朱敬一：關稅戰打不久、科技戰才持久

台南小學生徒步80公里轉化為「聖山之路」故事展 看見軟實力

全國健康促進幼兒園評選 台南市仁德幼兒園獲金質獎

相關新聞

東京國際花道博覽會 黃偉哲率蘭花和火鶴花等首度參展

台南市長黃偉哲今天率團參加東京花道博覽會(Ikebana International Fair) ，台南以文旦柚加工品、...

南市藍營控教師工會薪水小偷喊告貪汙 工會：一切合法

台南市議員質疑台南市教師產業工會幹部每周120小時會務假，已影響教學，議會要求市府今天針對工會幹部差勤等問題專案報告，議...

多名幹部以公假赴日本考察？南教產強力反駁 用自己的假

台南市議會臨時會今天有議員質疑南市教育產業工會多名幹部，未獲同意即以公假赴日考察，議會也決議教育局與工會約定的減課時數，...

南科周遭5區無大旅宿 贊美酒店承諾天災時支援災民住宿

台南市善化區公所今天公告聯合鄰近的山上、安定、麻豆、大內等無大型旅宿區，與南科贊美酒店簽訂「災民緊急收容安置處所支援協定...

水情穩定早明朗 農業部11月底才宣布暫停大區輪灌惹怨

今年颱風降雨豐沛，全台水庫大進帳，農業部考量水情，11月28日宣布明年暫停實施大區輪作，農民反映早已規畫改種雜糧，未申請...

台南警開「幼幼駕訓班」 32小朋友獲「人生第一張駕照」

台南善化警分局開闢「交通安全小園地」、設置模擬道路環境的「幼幼駕訓場」並規畫一系列交通安全體驗課程，今天「試運轉」，請來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。