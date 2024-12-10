台南仁德再生水廠將完工 媒合企業以再生水換自來水

台南市府推動仁德再生水廠興建工程，採用仿碳交易概念，媒合企業間以創新「以水換水」模式，確保雙方各取所需，估可節省約18億元管線興建成本，目標今年底完成輸水。

台南市副市長趙卿惠今天下午前往仁德再生水廠視察工程進度，指示水利局與施工團隊加速趕工作業，確保各項施工作業如期如質完成。

趙卿惠表示，仁德再生水廠創新模式不僅突破傳統水資源利用侷限，更可望替全國水資源管理提供寶貴經驗，藉由再生水、海水淡化等多元水資源開發，提升水源備援機制，市府支持水利局進一步推動再生水普及與應用，並努力促進企業間水資源共享合作，實現更高效水資源循環利用。

台南市政府水利局提供資料指出，仁德再生水廠新建工程是全台首例採用仿碳交易概念再生水設施，開創「以水換水」創新模式，未來將由台積電購買仁德再生水，並透過近距離供應，將水提供奇美實業使用，而奇美實業則以自來水額度回饋台積電。

水利局指出，未來預估可有效節省約新台幣18億元管線建設成本及節能減碳，並確保雙方企業用水需求獲得滿足，仁德再生水廠啟用後，每日可提供8000噸再生水供奇美實業使用，此模式也將為未來再生水運用開啟更多可能。

水利局指出，隨著仁德再生水廠啟用，再生水應用將不再受地理限制，未來市區及其他地區企業將有機會受惠於這項創新水資源管理模式，未來市府不僅要將再生水納入新興水源，更將積極協調企業促成多方合作，為城市永續發展打下堅實基礎。