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東京國際花道博覽會 黃偉哲率蘭花和火鶴花等首度參展
台南市長黃偉哲今天率團參加東京花道博覽會(Ikebana International Fair) ，台南以文旦柚加工品、花卉、農特產品為主題首次參展推廣，包括蝴蝶蘭及火鶴花等令人驚豔。
此活動是由擔任名譽總裁日本皇室高円宮久子妃殿下發起，首次率團參展的黃偉哲獲安排上台頒發第二大獎東京台南三天二夜2人行機票及五星級住宿券，帶動活動高潮。
會場所採用的花卉也充滿濃濃的「台南味」，從午宴桌花、現場的佈置，均看得到台南蝴蝶蘭及火鶴花，台南V3品種等蝴蝶蘭、色彩繽紛奔放的火鶴花驚艷全場。
本次花道國際博覽會重量級嘉賓雲集，包含日本首相石破茂夫人、37國大使館及大使、大使夫人、日本31花道流派家元、各界團體，齊聚在日本東京Royal Park Hotel Tokyo 舉辦花藝展覽及各國特色產品市集慈善義賣活動。
台南攤位上不但有色彩繽紛的花卉吸睛，台南物產文旦、芒果、鳳梨、蕎麥等農產加工品都大受歡迎。
黃偉哲也把握機會積極與當地業者洽商，並參訪日本大型連鎖量販店通路，為日後台南農產、花卉銷日搶攻商機，並宣傳2025年亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展。
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