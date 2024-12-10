南市藍營控教師工會薪水小偷喊告貪汙 工會：一切合法

台南市議員質疑台南市教師產業工會幹部每周120小時會務假，已影響教學，議會要求市府今天針對工會幹部差勤等問題專案報告，議員指近日7名幹部未獲同意即以公假赴日考察，除要求教育局查處，將提告涉貪汙、偽造文書、詐欺等，議會決議教育局與工會約定的減課時數，明年7月前要檢討修，並要在臨時會閉幕再提報告；產業工會則稱一切合法。

台南市議員蔡育輝表示，部分工會幹部藉會務假之名實則不從事教學，侵害學生受教權，這些幹部依據教育部2012年函文，每周僅需授課2至4節，但該函文早已被監察院糾正，屬於違反法律保留原則的行政規範。

藍營黨團批評工會幹部以月領8、9萬高薪，卻未履行基本教學義務，另近期7名工會幹部以公假赴日參加學習活動，未經教育局同意，黨團將提告教育產業工會貪汙偽造文書，利用職務詐領薪資。

針對議會質疑，教育局表示，依據工會法及相關規範，工會幹部請公假需提供佐證文件，但近期工會所提供資料仍不足以達到查核標準，教育局已於11月多次函文工會，要求提供理監事會議紀錄、日常會務處理紀要等具體資料，並於12月5日召集工會、校長及家長團體討論改進方向。

針對工會幹部赴日，教育局說，學校核准公假是依教師請假規則辦理，會針對議員提供相關資料進行調查，如發現不實情形將嚴肅處理。

議長邱莉莉彙整議員決議，要求教育局在明年7月前檢討工會幹部減課時數的約定，並於臨時會閉幕前提出改進報告；議員強調，教師應將教學放在首位，工會活動應於課餘進行，以維護學生受教權益並重塑教師形象。

副市長葉澤山表示，將請教育產業工會針對會務處理案件，提供具體的量化資料，並配合提供學校查核所需內容，也請學校務必落實事後查核的工作，建立查核的一致標準機制，若有違反相關規定也應依法處置。