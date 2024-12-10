多名幹部以公假赴日本考察？南教產強力反駁 用自己的假

台南市議會臨時會今天有議員質疑南市教育產業工會多名幹部，未獲同意即以公假赴日考察，議會也決議教育局與工會約定的減課時數，明年7月前要檢討修改。教產表示，一切依照工會法，並無外界所說的浪費公帑；海外參訪是用自己的假，不是公假。

台南市教育產業工會聲明，自2011年成立以來，申請會務假一切依照工會法，於法有據；為保障學生學習權，避免因處理會務或出席會議而需請假找人不定期代課，反而影響學生學習權，並為使會務運作有更多自主性，因此長期以來代課費皆由該會自行支付，並無外界所稱浪費公帑。

為提升教師專業發展與成長，海內外交流屬正常且必須的事務，無論是否為工會幹部，教師皆可以依照教師請假規則第 4 條 第1項第9款「教師有下列各款情事之一者，給予公假。其期間由學校視實際需要定之：……九、應國內外機關團體或學校邀請，參加與其職務有關之各項會議或活動，或基於法定義務出席作證、答辯，經學校同意。」申請公假，本會會員教師（含幹部）海外參訪是依教師請假規則請假，與會務公假無涉。

尊重議會所有建議言論，應議長裁示葉副市長需於12月19日再度向議會提出相關報告，教產尊重並呼籲再次就會務假進行相關對話及會議討論，希望能縮短相關單位認知差異且能夠共同執行。