快訊

確定了！清華大學校務會議通過整併案 中華大學誠摯歡迎「最快這時停招」

母女遭詐千萬傳噩耗…被逮2車手得知「一臉茫然」 其他涉案車手5入監、3在逃

台灣女星第一人！演藝圈「證照女王」考取聯結車駕照 可轉行當司機

南科周遭5區無大旅宿 贊美酒店承諾天災時支援災民住宿

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市善化區公所今天公告聯合鄰近的山上、安定、麻豆、大內等無大型旅宿區，與南科贊美酒店簽訂「災民緊急收容安置處所支援協定」、天災時贊美提供20間「精緻客房及免費早餐」、讓災民能好好休息面對災後復建挑戰。

善化區公所表示，今年7月凱米颱風帶來猛烈豪雨，善化鄰近曾文溪里內淹水，市府公告預防性撤離，善化通報13民眾需收容安置，南科贊美酒店獲悉立即騰出空房，協助災民入住，「在最艱難時刻展現了無私的愛和關懷」。

酒店總經理郭哲甫表示，企業也是社會的一員，有責任也有義務提供相關協助，共同守護家園安全。秉持回饋鄉里理念，將持續與政府單位攜手並肩，幫助任何有需要的鄉親。

善化區長方澤心表示，這項災民緊急安置及收容合作始於105年0206大地震後，至今已9年。避難收容所一般設在各區活動中心、學校教室禮堂，僅能以帳篷、睡袋及隔屏作為撤離家園災民的臨時生活起居場所，不便可想而知。

他說，感謝南科贊美酒店熱心社會公益，每年都與鄰近區公所簽署收容安置支援協定，為使災民得到更完善的照顧，以實際行動詮釋企業社會責任與人道關懷，協助政府做好災民的收容安置，「堪為全國旅館業典範及楷模」。

市長黃偉哲指出，民間資源一直是政府災害救援時最強而有力的後盾。災害發生常令民眾不及攜出隨身物品及生活用品，開設避難收容處所也需要一些時間，因此市府積極鼓勵公所與在地飯店業者簽定支援協定，提供房間讓災民暫住。

南科贊美酒店與南科周遭無大型旅宿的善化等5區簽訂「災民緊急收容安置處所支援協定」，天災時支援災民住宿。圖／善化區公所提供
南科贊美酒店與南科周遭無大型旅宿的善化等5區簽訂「災民緊急收容安置處所支援協定」，天災時支援災民住宿。圖／善化區公所提供

凱米颱風 南科 酒店

延伸閱讀

馬來西亞洪患災民降至10萬人 9州共34縣市受災

IC設計大廠聯詠南科投20億建研發大樓 提供千個研發職缺

台南搖不停...地震造成民宅位移損毀、金爐崩落 南科台積電部分停機

南科周遭急速發展 善化警分局列繁重分局增設秘書室

相關新聞

東京國際花道博覽會 黃偉哲率蘭花和火鶴花等首度參展

台南市長黃偉哲今天率團參加東京花道博覽會(Ikebana International Fair) ，台南以文旦柚加工品、...

南市藍營控教師工會薪水小偷喊告貪汙 工會：一切合法

台南市議員質疑台南市教師產業工會幹部每周120小時會務假，已影響教學，議會要求市府今天針對工會幹部差勤等問題專案報告，議...

多名幹部以公假赴日本考察？南教產強力反駁 用自己的假

台南市議會臨時會今天有議員質疑南市教育產業工會多名幹部，未獲同意即以公假赴日考察，議會也決議教育局與工會約定的減課時數，...

南科周遭5區無大旅宿 贊美酒店承諾天災時支援災民住宿

台南市善化區公所今天公告聯合鄰近的山上、安定、麻豆、大內等無大型旅宿區，與南科贊美酒店簽訂「災民緊急收容安置處所支援協定...

水情穩定早明朗 農業部11月底才宣布暫停大區輪灌惹怨

今年颱風降雨豐沛，全台水庫大進帳，農業部考量水情，11月28日宣布明年暫停實施大區輪作，農民反映早已規畫改種雜糧，未申請...

台南警開「幼幼駕訓班」 32小朋友獲「人生第一張駕照」

台南善化警分局開闢「交通安全小園地」、設置模擬道路環境的「幼幼駕訓場」並規畫一系列交通安全體驗課程，今天「試運轉」，請來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。