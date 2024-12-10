南科周遭5區無大旅宿 贊美酒店承諾天災時支援災民住宿

台南市善化區公所今天公告聯合鄰近的山上、安定、麻豆、大內等無大型旅宿區，與南科贊美酒店簽訂「災民緊急收容安置處所支援協定」、天災時贊美提供20間「精緻客房及免費早餐」、讓災民能好好休息面對災後復建挑戰。

善化區公所表示，今年7月凱米颱風帶來猛烈豪雨，善化鄰近曾文溪里內淹水，市府公告預防性撤離，善化通報13民眾需收容安置，南科贊美酒店獲悉立即騰出空房，協助災民入住，「在最艱難時刻展現了無私的愛和關懷」。

酒店總經理郭哲甫表示，企業也是社會的一員，有責任也有義務提供相關協助，共同守護家園安全。秉持回饋鄉里理念，將持續與政府單位攜手並肩，幫助任何有需要的鄉親。

善化區長方澤心表示，這項災民緊急安置及收容合作始於105年0206大地震後，至今已9年。避難收容所一般設在各區活動中心、學校教室禮堂，僅能以帳篷、睡袋及隔屏作為撤離家園災民的臨時生活起居場所，不便可想而知。

他說，感謝南科贊美酒店熱心社會公益，每年都與鄰近區公所簽署收容安置支援協定，為使災民得到更完善的照顧，以實際行動詮釋企業社會責任與人道關懷，協助政府做好災民的收容安置，「堪為全國旅館業典範及楷模」。