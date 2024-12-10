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水情穩定早明朗 農業部11月底才宣布暫停大區輪灌惹怨

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
全台水情穩定，農業部規畫明年暫停實施大區輪作，嘉義縣議員黃啟豪今天批太晚公布，農民要求繼續實施大區輪作。記者黃于凡／攝影
全台水情穩定，農業部規畫明年暫停實施大區輪作，嘉義縣議員黃啟豪今天批太晚公布，農民要求繼續實施大區輪作。記者黃于凡／攝影

今年颱風降雨豐沛，全台水庫大進帳，農業部考量水情，11月28日宣布明年暫停實施大區輪作，農民反映早已規畫改種雜糧，未申請購買秧苗，且每分農地少領4200元節水獎勵金，議員今率農民發聲，要求繼續實施大區輪作。

農業部2021年起實施大區輪作制度，至今第4年，明年輪到嘉義地區休耕轉作，但因水情穩定，水稻育苗技術暨經營改善聯合會、農業機械耕作服務協會聯合會向農業部爭取明年暫停大區輪作，農業部11月28日公布暫停實施。

議員黃啟豪說，農糧署11月28日宣布明年暫停實施大區輪作，農民大多都已規畫停作或轉作雜糧，水庫滿水位是10月就知道的事情，早就可以宣布暫停實施，相較去年台南在10月26日宣布，今年足足晚一個月才宣布。

現場農民怨，中央政策搖擺不定，原本每分地可領休耕補助4500元，再加上節水補助4200元，共8700元，現在突然要取消明年大區輪作，轉作水稻時程緊迫，恐難買到秧苗，要求政府履行承諾，繼續實施大區輪作制度。

農業處農林作物科長李秋瑩說，大區輪作主要是中央決策，因降雨豐沛水情穩定，有秧苗業者向農糧署反映應暫停實施大區輪作休耕；若12月開始育苗，推估來得及在明年1月插秧，育苗業者若沒有準備稻種，就要再去買稻種。

水稻育苗協會理事長林武平說，秧苗數量足夠，反對的大部分是地主，領補助每分地可有8700元，租給佃農每分地只有3000元，政府補助政策會害死人，補助金是給實際耕作者，卻有地主認為權益受損，將佃農告上法院。

林武平也說，政府早期「耕者有其田」政策至今仍留有遺毒，許多地主憂簽訂租賃契約後，田地恐歸為佃農所有，僅口頭承諾租賃，天災時佃農權益恐受損，有些補助金都是地主在領，政府應重視這一方面，讓產業更加成熟。

全台水情穩定，農業部規畫明年暫停實施大區輪作，嘉義縣議員黃啟豪今天批太晚公布，農民要求繼續實施大區輪作。記者黃于凡／攝影
全台水情穩定，農業部規畫明年暫停實施大區輪作，嘉義縣議員黃啟豪今天批太晚公布，農民要求繼續實施大區輪作。記者黃于凡／攝影
全台水情穩定，農業部規畫明年暫停實施大區輪作，嘉義縣議員黃啟豪今天批太晚公布，農民要求繼續實施大區輪作。記者黃于凡／攝影
全台水情穩定，農業部規畫明年暫停實施大區輪作，嘉義縣議員黃啟豪今天批太晚公布，農民要求繼續實施大區輪作。記者黃于凡／攝影

農業部 農民 農糧署

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