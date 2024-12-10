台南警開「幼幼駕訓班」 32小朋友獲「人生第一張駕照」

台南善化警分局開闢「交通安全小園地」、設置模擬道路環境的「幼幼駕訓場」並規畫一系列交通安全體驗課程，今天「試運轉」，請來32名小朋友及老師體驗、駕駛Q版小車學習相關交通安全知能，小朋友都完成通過駕訓考場考照，領到「人生第一張駕照」。有興趣的機關學校可電分局交通組06-5810885洽詢。

善化警分局未利用空間較多，為提升交通安全宣導廣度深度，培養幼兒學童從小重視交安守法好習慣，規畫常見道路標線、標誌、號誌及交通安全規則，通過測驗即頒發小小駕照，號召學校及家長共同響應交通安全的重要。

警方今天也邀請在地副議長林志展及市議員李文俊、余柷青、李偉智、陳碧玉等到場與慧慈幼兒園小朋友同樂，響應支持交通安全教育。