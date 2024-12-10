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台南警開「幼幼駕訓班」 32小朋友獲「人生第一張駕照」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南善化警分局開「幼幼駕訓班」，今開班第一批32名小朋友獲得「人生第一張駕照」。圖／警方提供
台南善化警分局開「幼幼駕訓班」，今開班第一批32名小朋友獲得「人生第一張駕照」。圖／警方提供

台南善化警分局開闢「交通安全小園地」、設置模擬道路環境的「幼幼駕訓場」並規畫一系列交通安全體驗課程，今天「試運轉」，請來32名小朋友及老師體驗、駕駛Q版小車學習相關交通安全知能，小朋友都完成通過駕訓考場考照，領到「人生第一張駕照」。有興趣的機關學校可電分局交通組06-5810885洽詢。

善化警分局未利用空間較多，為提升交通安全宣導廣度深度，培養幼兒學童從小重視交安守法好習慣，規畫常見道路標線、標誌、號誌及交通安全規則，通過測驗即頒發小小駕照，號召學校及家長共同響應交通安全的重要。

警方今天也邀請在地副議長林志展及市議員李文俊、余柷青、李偉智、陳碧玉等到場與慧慈幼兒園小朋友同樂，響應支持交通安全教育。

善化警分局長陳俊凱表示，因應南科生活圈人口數持續增加，交通環境日益複雜，除平常到各公司以時事及案例宣導交通議題及反詐、識詐，更以幼童為主題，期待以活潑有趣方式將交通宣導、反詐宣導深入學校及家庭。善化分局交通安全小園地參訪邀約時間為周一至五上午9點到下午5點。

台南善化警分局開「幼幼駕訓班」，今開班第一批32名小朋友獲得「人生第一張駕照」。圖／警方提供
台南善化警分局開「幼幼駕訓班」，今開班第一批32名小朋友獲得「人生第一張駕照」。圖／警方提供
台南善化警分局開「幼幼駕訓班」，今開班第一批32名小朋友獲得「人生第一張駕照」。圖／警方提供
台南善化警分局開「幼幼駕訓班」，今開班第一批32名小朋友獲得「人生第一張駕照」。圖／警方提供
台南善化警分局開「幼幼駕訓班」，今開班第一批32名小朋友獲得「人生第一張駕照」。圖／警方提供
台南善化警分局開「幼幼駕訓班」，今開班第一批32名小朋友獲得「人生第一張駕照」。圖／警方提供
台南善化警分局開「幼幼駕訓班」，今開班第一批32名小朋友獲得「人生第一張駕照」。圖／警方提供
台南善化警分局開「幼幼駕訓班」，今開班第一批32名小朋友獲得「人生第一張駕照」。圖／警方提供
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台南善化警分局開「幼幼駕訓班」，今開班第一批32名小朋友獲得「人生第一張駕照」。圖／警方提供
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台南善化警分局開「幼幼駕訓班」，今開班第一批32名小朋友獲得「人生第一張駕照」。圖／警方提供
台南善化警分局開「幼幼駕訓班」，今開班第一批32名小朋友獲得「人生第一張駕照」。圖／警方提供

朋友 標誌 警察 駕照

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