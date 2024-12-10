打開三爺溪瓶頸解決水患 南市萬代橋改建獲公共工程金質獎

台南市三爺溪萬代橋改建工程採不落墩設計，有效擴大通洪斷面及提升防洪能力，且施工受限於國道1號高速公路橋梁限高4.5公尺至11公尺，施工難度極高，最後成功以結構設計手段克服，有效增加125.87%的通水斷面，打開三爺溪河道瓶頸段。

日前凱米颱風仁德降雨最高24小時達348毫米的衝擊，三爺溪改建發揮作用，民眾均表示相當滿意。在116件工程競賽項目中脫穎而出，獲行政院公共工程委員會「第24屆公共工程金質獎」肯定。

工務局表示，萬代橋跨越三爺溪位於市道182線，因先前橋梁落墩及淤積致渠道束縮嚴重亦易壅高迴水造成造成溢淹，改建工程利用大量的BIM（建築資訊模型）3D模擬技術，克服侷限作業空間施工動線及工序問題，輔以鑽探配合現地調整，克服舊橋台與改建基樁衝突，經市府與施工團隊在一次次溝通及試驗之中，克服各種困難，完成萬代橋改建工程。