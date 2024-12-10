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不只宗教節慶…南市增購5台環保鞭炮機 可模擬20種聲效

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市民政局增購5台環保鞭炮機，應用範圍不限傳統節慶及宗教活動，更擴大到大型公共慶祝活動、企業開幕儀式、品牌活動等。圖／台南市民政局提供
台南市民政局增購5台環保鞭炮機，應用範圍不限傳統節慶及宗教活動，更擴大到大型公共慶祝活動、企業開幕儀式、品牌活動等。圖／台南市民政局提供

配合行政院2025淨零排放政策，並落實民俗活動汙染減量目標，台南市政府近期購置5台環保鞭炮機，在傳統節慶中全面推廣應用，取代傳統鞭炮燃放方式，減輕環境負擔。

民政局表示，傳統鞭炮燃放不僅影響空氣品質噪音，對市民健康及環境整潔也造成負面影響，甚至增加火災風險。為改善這些問題，環保鞭炮機採用雙主機微電腦控制，可模擬20種聲音效果，提供豐富的聽覺體驗，且無紙屑汙染，能大幅降低噪音干擾與空氣汙染，同時提升安全性及市容品質，為市民打造更友善的節慶環境。

民政局長姜淋煌說，此次購入的5台環保鞭炮機已分配至龍崎、官田、西港、新市及楠西區公所，供區內宗教團體及居民借用，並期望逐步推廣至大型慶典、企業活動、婚禮等多元場景，為全市提供安全、環保的新選擇。

市長黃偉哲表示，增購環保鞭炮機是市府推動綠色發展的重要步驟，結合慶祝需求與環保理念，公部門率先實行，希望帶動民間共同為環境保護努力，同時提供更安全的慶祝選擇。透過市府的積極推動，環保鞭炮機有望成為未來慶祝活動的主流選項，為民俗文化與永續環保間取得平衡，共同實現綠色未來。

台南市民政局增購5台環保鞭炮機，應用範圍不限傳統節慶及宗教活動，更擴大到大型公共慶祝活動、企業開幕儀式、品牌活動等。圖／台南市民政局提供
台南市民政局增購5台環保鞭炮機，應用範圍不限傳統節慶及宗教活動，更擴大到大型公共慶祝活動、企業開幕儀式、品牌活動等。圖／台南市民政局提供

台南 噪音 空氣品質 空氣汙染 綠色

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