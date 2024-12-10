不只宗教節慶…南市增購5台環保鞭炮機 可模擬20種聲效

配合行政院2025淨零排放政策，並落實民俗活動汙染減量目標，台南市政府近期購置5台環保鞭炮機，在傳統節慶中全面推廣應用，取代傳統鞭炮燃放方式，減輕環境負擔。

民政局表示，傳統鞭炮燃放不僅影響空氣品質與噪音，對市民健康及環境整潔也造成負面影響，甚至增加火災風險。為改善這些問題，環保鞭炮機採用雙主機微電腦控制，可模擬20種聲音效果，提供豐富的聽覺體驗，且無紙屑汙染，能大幅降低噪音干擾與空氣汙染，同時提升安全性及市容品質，為市民打造更友善的節慶環境。

民政局長姜淋煌說，此次購入的5台環保鞭炮機已分配至龍崎、官田、西港、新市及楠西區公所，供區內宗教團體及居民借用，並期望逐步推廣至大型慶典、企業活動、婚禮等多元場景，為全市提供安全、環保的新選擇。