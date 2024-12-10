老字號農會拚轉型 雲林農會伴手禮包裝設計競賽大比拚

雲林縣農會為鼓勵各農會產品推陳出新、包裝設計與時俱進，去年首辦農會伴手禮包裝設計競賽，今年邁入第二屆，吸引18個農會共35項伴手禮參賽，由斗南鎮農會的有機越光米禮盒以簡約設計獲得評審一致讚賞奪冠，評審團對此次參賽產品驚艷不已，盼藉賽事協助農會行銷升級。

第二屆雲林縣農會伴手禮包裝設計競賽結果公布，冠軍為斗南鎮農會的有機越光米禮盒，該產品以紙席插秧技術友善種植，不使用農藥與化學肥料，生產出香Q純淨的越光米，評審之一的雲林縣農業處副處長蔡耿宇表示，斗南農會米禮盒包裝簡約、無印良品風，卻能突出產品意象，很有創意。

亞軍為虎尾鎮農會的金馬61聯名禮盒「粒粒深情-正在花生」及莿桐鄉農會的「田美學—大美人楊桃釀」，季軍為元長鄉農會的鹽酥紅珍珠花生仁、二崙鄉農會的倆口子烏魚子米蛋捲、崙背鄉農會的家香米，佳作則由林內鄉農會的紅透台灣香拔茶禮盒、古坑鄉農會的啡嚐甦醒禮盒、大埤鄉農會的寺上好米、東勢鄉農會的東勢厝醬油拿下。

縣農會總幹事陳志揚表示，包裝傳統、缺乏行銷通路是許多老字號農會面臨的難題，近年越來越多農會力拚轉型，為提供各農會彼此觀摩學習機會，去年開始由縣農會舉辦農會伴手禮包裝設計競賽，評分項目有創意、實用、美觀與一致性、地方特色呈現、環保與創新材質、展桌布置，也藉此鼓勵農會產品推陳出新。