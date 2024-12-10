環球科大「心願樹」移植虎尾 愛心承接耶誕有愛超溫馨

雲林縣環球科技大學發起的「心願樹」每年為家扶兒童募集聖誕禮物，歷經18年環球科大雖已落幕退場但愛心持續承傳，由虎尾非營利幼兒園承接，環球前董事長許淑敏發起婦女慈善團體，以「天使數字」募集333份禮物，期讓這棵心願樹持續成長茁壯。

今天上午虎尾非營利幼兒園數十名可愛小朋友，在環球基金會號召的台中醫師夫人聯誼會、世界華人工商婦女企管協會台中分會、世華大台中分會、台中市世代共融全方位文教協會數十名媽媽的歌聲中，把心願樹前的大批禮物傳遞送上車，象徵「虎愛飛揚、心願再現」，場面溫馨感人。

環球基金會董事長許淑敏指出，心願樹由環球科大附幼在18年前發起，感謝各界用愛澆灌，如今樹苗已成大樹，不論環球科大在不在，但環球愛的精神將永續不斷。

18年前共同發起的前環球科大附幼主任也是現任全國樂活產業發展協會教育總監韋明淑也有感而發，強調以「天使數字」333募集禮物是象徵成長，期待心願樹移植到虎尾更加茁壯。

與會多個團體也當場承諾齊心護樹，虎尾非營利幼兒園長黃雅娟及雲林家扶中心主任廖志文深深感謝，強調會用心保護這棵大樹，重新綻放庇蔭更多孩子，也讓幼兒園小朋友從中學習愛的分享與成長。

海豚班小朋友說，禮物很多有水彩、有髮夾、繪本，都是他們和媽媽一起包裝得美美的，還一起寫卡片附上，全部都要送給家扶小朋友一起快樂過聖誕。