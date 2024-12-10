快訊

減肥不吃澱粉！男2周後體重反增 醫揭致命危險：恐酮酸中毒

韓國瑜將率團祝賀川普就職 賴清德悄悄話祝一路順風

廉航與傳統航空界線漸模糊 搶食長程航線是利或弊？

環球科大「心願樹」移植虎尾 愛心承接耶誕有愛超溫馨

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
18年前由斗六環球科技大學發起的「心願樹」，今年移植虎尾非營利幼兒園，讓愛持續延傳下去。記者蔡維斌／攝影
18年前由斗六環球科技大學發起的「心願樹」，今年移植虎尾非營利幼兒園，讓愛持續延傳下去。記者蔡維斌／攝影

雲林縣環球科技大學發起的「心願樹」每年為家扶兒童募集聖誕禮物，歷經18年環球科大雖已落幕退場但愛心持續承傳，由虎尾非營利幼兒園承接，環球前董事長許淑敏發起婦女慈善團體，以「天使數字」募集333份禮物，期讓這棵心願樹持續成長茁壯。

今天上午虎尾非營利幼兒園數十名可愛小朋友，在環球基金會號召的台中醫師夫人聯誼會、世界華人工商婦女企管協會台中分會、世華大台中分會、台中市世代共融全方位文教協會數十名媽媽的歌聲中，把心願樹前的大批禮物傳遞送上車，象徵「虎愛飛揚、心願再現」，場面溫馨感人。

環球基金會董事長許淑敏指出，心願樹由環球科大附幼在18年前發起，感謝各界用愛澆灌，如今樹苗已成大樹，不論環球科大在不在，但環球愛的精神將永續不斷。

18年前共同發起的前環球科大附幼主任也是現任全國樂活產業發展協會教育總監韋明淑也有感而發，強調以「天使數字」333募集禮物是象徵成長，期待心願樹移植到虎尾更加茁壯。

與會多個團體也當場承諾齊心護樹，虎尾非營利幼兒園長黃雅娟及雲林家扶中心主任廖志文深深感謝，強調會用心保護這棵大樹，重新綻放庇蔭更多孩子，也讓幼兒園小朋友從中學習愛的分享與成長。

海豚班小朋友說，禮物很多有水彩、有髮夾、繪本，都是他們和媽媽一起包裝得美美的，還一起寫卡片附上，全部都要送給家扶小朋友一起快樂過聖誕。

今天上午333份禮物由小朋友人龍傳遞送上家扶聖誕專車，將由社工在耶誕節前夕為家扶兒童獻上最真摯的祝福。

18年前由斗六環球科技大學發起的「心願樹」，每年為家扶兒童募集聖誕禮物，環科大前董事長許淑敏期待將環球愛的精神永續傳遞。記者蔡維斌／攝影
18年前由斗六環球科技大學發起的「心願樹」，每年為家扶兒童募集聖誕禮物，環科大前董事長許淑敏期待將環球愛的精神永續傳遞。記者蔡維斌／攝影
小朋友在愛心媽媽的歌聲中把所有「心願樹」的耶誕禮物接龍送上車，場面溫馨。記者蔡維斌／攝影
小朋友在愛心媽媽的歌聲中把所有「心願樹」的耶誕禮物接龍送上車，場面溫馨。記者蔡維斌／攝影
小朋友在愛心媽媽的歌聲中把所有「心願樹」的耶誕禮物接龍送上車，場面溫馨。記者蔡維斌／攝影
小朋友在愛心媽媽的歌聲中把所有「心願樹」的耶誕禮物接龍送上車，場面溫馨。記者蔡維斌／攝影
虎尾非營利幼兒園小朋友以人龍傳遞將禮物送上家扶聖誕專車，將把愛分送給家扶兒童。記者蔡維斌／攝影
虎尾非營利幼兒園小朋友以人龍傳遞將禮物送上家扶聖誕專車，將把愛分送給家扶兒童。記者蔡維斌／攝影

幼兒園 朋友 禮物

延伸閱讀

彰化縣美術館前13日晚耶誕點燈 10米主燈及佩佩豬迎賓

虎尾婦女開車失神衝撞人車 同一地點發生兩起引議論

104歲嬤開心過聖誕！雲林小村老人慶耶誕更熱情 隨帶動跳老師同歡

苗北耶誕光廊正式點燈啟幕 體驗不同的耶誕視覺饗宴

相關新聞

新手爸媽神助手 台南市提供每年免費36次到宅育兒指導

台南市積極推動友善的育兒環境，針對實際居住台南市的準父母或家庭中有育有未滿6歲幼兒的新手父母，提供每戶每年免費36次到宅...

老字號農會拚轉型 雲林農會伴手禮包裝設計競賽大比拚

雲林縣農會為鼓勵各農會產品推陳出新、包裝設計與時俱進，去年首辦農會伴手禮包裝設計競賽，今年邁入第二屆，吸引18個農會共3...

環球科大「心願樹」移植虎尾 愛心承接耶誕有愛超溫馨

雲林縣環球科技大學發起的「心願樹」每年為家扶兒童募集聖誕禮物，歷經18年環球科大雖已落幕退場但愛心持續承傳，由虎尾非營利...

置身其中宛如漫步京都 雲林斗南百年歷史日式警廳舍重生

雲林縣斗南分局舊辦公廳舍是近百年歷史的日式建築，至今仍保留早期的拘留所遺跡，現由東豪冷凍食品公司打造為古蹟餐廳，今結合「...

南市文化局主秘黃宏文榮升文化部 文資處長林喬彬兼任

明年是「台灣府城建城300年」，活動主責局處為南市府文化局、文資處、南市博等，近期傳出文化局主秘黃宏文被延攬至文化部，文...

「瘦下來感覺真好」台南教育局長帶頭…2老師百斤各減30公斤

台南市教育局為了落實健康促進計畫，從局長、校長到老師帶頭運動減肥，用毅力、恆心讓體重下降。南一中教務主任何興中瘦了30公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。