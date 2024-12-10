置身其中宛如漫步京都 雲林斗南百年歷史日式警廳舍重生

雲林縣斗南分局舊辦公廳舍是近百年歷史的日式建築，至今仍保留早期的拘留所遺跡，現由東豪冷凍食品公司打造為古蹟餐廳，今結合「台灣貨幣史收藏展」開幕營運，未來將持續結合藝文展覽、餐飲及體驗活動，讓民眾在品嘗美食之餘，也能感受歷史文化的魅力。

位於斗南分局舊辦公廳舍的「榕苑」古蹟餐廳今開幕營運，雲林縣長張麗善、議長黃凱、文化觀光處長陳璧君、榕苑古蹟餐飲負責人施財源等人到場剪綵，餐廳配合開幕即日起至明年3月15日展出「台灣貨幣史收藏展」，透過錢幣重現台灣的經濟變遷。

雲林縣定古蹟斗南分局舊辦公廳舍興建於1930年(昭和5年)，前身是「台南州斗六郡斗南警察官吏派出所」，1940年後陸續增建保甲事務所、刑事組、拘留所、消防隊等建築，是少見的迴廊中庭空間形式的辦公廳舍，2017年花費5千萬元將5棟建物修復完成，並在修復過程中發現拘留所遺跡。

斗南分局舊辦公廳舍是雲林縣警察辦公廳舍現保存最大、最完整的古蹟建物，見證台灣鄉鎮警政、戶政、消防、保甲等社會安全機制的發展，陳璧君表示，該廳舍位處交通要道，對在地治安管理有其重要意義，修復完成後開放招租，去年由東豪冷凍食品租下，歷經一年時間整備，以「榕苑」為品牌名稱對外營運。

餐廳內保留日本的舊建築構件，室外則打造日式庭院，透過石路與小池塘等造景，置身其中宛如漫步京都的庭院步道，陳璧君說，「美到讓人忘記時間」，配合古蹟餐廳的文化底蘊，未來除提供餐飲，也會經常舉辦藝文展覽、體驗活動，讓民眾能感受古蹟的美麗與歷史魅力。