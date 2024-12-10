新手爸媽神助手 台南市提供每年免費36次到宅育兒指導

台南市積極推動友善的育兒環境，針對實際居住台南市的準父母或家庭中有育有未滿6歲幼兒的新手父母，提供每戶每年免費36次到宅育兒指導服務，協助家長學習嬰幼兒照護技巧及親子教養技巧，優先服務脆弱家庭、身心障礙者家庭、未成年父母及其他經社工評估有需求的家庭，鼓勵提出申請。

社會局說，今年擴大培訓下全市合格育兒指導員已有296位，透過到宅育兒指導員的關懷，同時預防6歲以下兒童遭受不當照顧或虐待，目前已有273戶家庭申請，受益達3963人次。

社會局長盧禹璁指出，到宅育兒指導服務」內容包含親職示範、餐點製備、家務指導及親職諮詢等，期降低家長照護嬰幼兒的壓力，協助新手父母照顧幼兒能夠得到妥善的支持。

為讓全市各區的家長都能便利使用該服務，社會局委託轄內學校及民間團體，將全市37個行政區畫分為新營、新市、安平及歸仁等親子悠遊館計4大據點共同進行服務，透過多元化的活動方式，提供專業的到宅育兒指導，讓家長及幼兒都得到專業的托育支持，減輕照顧壓力。有需求家長可向各親子館提出申請，或洽社會局婦女及兒童少年福利科06-2991111分機5911。