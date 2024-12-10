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南市文化局主秘黃宏文榮升文化部 文資處長林喬彬兼任

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市府文化局主秘黃宏文將被延攬至文化部藝術發展司副司長。圖／南美館提供
南市府文化局主秘黃宏文將被延攬至文化部藝術發展司副司長。圖／南美館提供

明年是「台灣府城建城300年」，活動主責局處為南市府文化局、文資處、南市博等，近期傳出文化局主秘黃宏文被延攬至文化部，文化局趕在年底前整合人事，對此，文化局今早證實該項人事異動，同時將由文資處長林喬彬接任主秘，強調可有助於橫向資源。

文化局原主任秘書黃宏文先後曾歷任南科考古館主任、國立台灣工藝研究發展中心研究員，近幾年進入南市府文化局擔任專委、主秘等職務，在不同文化場館的職務歷練相當多元且豐富，工作上也備受肯定，此次北上將擔任文化部藝術發展司副司長，協助推動台灣藝術發展。

林喬彬則在2015年接任南市府文資處處長一職，其在台南縣市合併前後曾擔任文化建設科長約10年，深具建築工程專業背景及實務經驗，擔任處長期間更陸續完成廳長官邸、本田三一宅、山上水道博物館、水交社、刑務所、西市場、新化郡公會堂、偕行社、原日軍步兵第二聯隊官舍群（321巷藝術聚落）等大型修復工程。

文化局指出，林喬彬即將接任文化局主任秘書，其長期耕耘台南文資及文化建設等相關領域，深受各界肯定，升任主秘一職，相信可使文化局在未來業務推展上更加有力。

此外，2025府城建城300年系列行動如火如荼規畫中，預計將由文化局所屬各單位共同合作進行；林喬彬將暫代文資處長，其對府城建城300年的規畫相當清楚，預計會有助於橫向整合文化局資源，有效推動府城建城300年相關業務。

明年是「台灣府城建城300年」，活動主責局處為南市府文化局、文資處、南市博等，近期傳出文化局主秘黃宏文被延攬至文化部，文化局只好趕在年底前整合人事，對此，文化局今早證實該項人事異動，同時將由文資處長林喬彬接任主秘，強調可有助於橫向資源。圖／南市文化局提供
明年是「台灣府城建城300年」，活動主責局處為南市府文化局、文資處、南市博等，近期傳出文化局主秘黃宏文被延攬至文化部，文化局只好趕在年底前整合人事，對此，文化局今早證實該項人事異動，同時將由文資處長林喬彬接任主秘，強調可有助於橫向資源。圖／南市文化局提供
南市府文化局主秘黃宏文將被延攬至文化部藝術發展司副司長，適逢明年將舉辦「台灣府城建城300年」系列活動，文化局趕緊整合人事，主秘一職將由文資處長林喬彬（左3）接任。圖／南市文化局提供
南市府文化局主秘黃宏文將被延攬至文化部藝術發展司副司長，適逢明年將舉辦「台灣府城建城300年」系列活動，文化局趕緊整合人事，主秘一職將由文資處長林喬彬（左3）接任。圖／南市文化局提供

主任 台南 文化局 文化部

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