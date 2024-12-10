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「瘦下來感覺真好」台南教育局長帶頭…2老師百斤各減30公斤

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中教務主任何興中（左起）、校長廖財顧、教練劉泰瑋帶頭減肥，分別減重30、15、10公斤。記者鄭惠仁／攝影
台南一中教務主任何興中（左起）、校長廖財顧、教練劉泰瑋帶頭減肥，分別減重30、15、10公斤。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局為了落實健康促進計畫，從局長、校長到老師帶頭運動減肥，用毅力、恆心讓體重下降。南一中教務主任何興中瘦了30公斤，2年來遵從教練指導，一直維持70公斤。全教總理事長侯俊良1年多來每天健行，也瘦了近30公斤，心得是，「瘦下來的感覺真好」。

侯俊良是台南市的國小老師，擔任全國教師工會總聯合會理事長後，多數時間都在台北，因為要處理及溝通事情很多，而且也要思考政策性問題，相當繁忙。他說事忙忙沒有什麼運動，又坐在椅子上時間多，體重直線上升，胖到都覺得自己狀況不好，為此，決定運動減肥。

他說，因自己習慣早起，每天4、5點起床後就健行2小時，要到教育部開會，若時間來得及，就走路前往，約花半個小時，並利用假日爬山，三餐正常，但不吃消夜。去年9月體重約100公斤，持續以恆運動並作息正常，到今年6月，體重70多公斤，目前維持73公斤標準身材。瘦下來後明顯感覺到走路時身體輕盈，精神良好、思路暢通。

南一中教務主任何興中曾胖到99公斤，自覺身體狀況很不好，膝蓋、腰部都會痛，新冠肺炎疫情期間下定決心以控制飲食、運動來減肥，但手段過於激烈，半年瘦了34公斤，卻也因落差太大，身體的自動調整功能被破壞，反而受不了。經專家指導， 透過適當的飲食控制以及有氧運動、重訓，把狀況調回來，2年來持續保持生活節奏，體重維持在70公斤上下，他分享，除了全身舒暢、活力增強，感受到戰鬥力提升，工作效益更好。

南一中校長廖財固和體育教練劉泰瑋也帶頭減肥，分別減重15、10公斤，廖財固說，要求自己每天至少200下伏地挺身，從不間斷，有時間就健行、跑步。

南市教育局長鄭新輝、主任秘書陳宗暘也帶頭示範，183公分的陳宗暘的體重原為93公斤，去年初起透過飲食控制、規律運動，絕不吃含糖飲料及宵夜，以及多走樓梯減肥，瘦了快9公斤，變成帥爸，自己摸摸肚子、臉頰超有感覺。鄭新輝則力行「我的餐盤」6口訣，瘦了5公斤。

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