魚塭型魚菜共生循環省水效益高 金門金沙鎮跨海褒忠取經很有感

雲林縣褒忠鄉與新湖農場合作成功完成魚塭型魚菜共生，最近不僅被循環台灣基金會譯成英文版躍上國際資料庫，多年來一直努力開發水資源的金門金沙鎮昨天下午拜訪姊妹鄉的褒忠鄉，也肯定魚菜共生對農業水循環利用助益多，值得推廣。

褒忠鄉與金沙鎮締結姊妹鄉鎮15年，情誼深厚，昨天下午組團抵褒忠鄉交流，並實地觀摩褒忠新湖合作農場開發的魚塭型魚菜共生，促進雙方農業技術交流與發展。

一行人先抵新湖合作農場參觀供應麥當勞及各大超商美生菜的加工裁切過程，再把裁切的剩菜餘料送到魚塭養魚，再將魚塭的肥水抽至魚塭堤岸的溫室，透過管式水耕植物牆進行種菜，形成一個完美的農業生態循環鏈。

魚菜共生不僅利用剩菜餘料成功養出肥美的草魚，還每年可生產上萬公噸的美生菜、草莓、芝麻等高經濟作物。褒忠鄉長陳建名表示，這套改良式魚菜共生技術，是結合在地特色、智慧農業、循環經濟與地方創生的成果。

他說，這套魚塭型魚菜共生被收錄在循環台灣基金會與經濟部、環境部及農業部「共創韌性台灣」中，最近更被翻譯成英文版收錄在國際資料庫中，提供給各國農業發展參考，希望未來與金沙姐妹鎮攜手合作，推動更多農業創新，造福兩地農民。

新湖農場理事主席陳清山引領參觀魚塭型魚菜共生的設備，並說明「化腐朽為神奇」的農業經濟效益，除減少化肥使用，提升水資源利用效率，更可調節蔬菜季節的供需，讓金沙鎮一行人印象深刻。褒忠鄉代主席陳良俊也期待這次交流能為雙方農業永續發展注入新動能，