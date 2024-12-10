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義竹分隊重建停擺 嘉縣府要求復工

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義縣義竹消防分隊正進行拆除重建工程，卻挖出疑似建築廢棄物，進度延宕。記者李宗祐／攝影
嘉義縣義竹消防分隊正進行拆除重建工程，卻挖出疑似建築廢棄物，進度延宕。記者李宗祐／攝影

嘉義縣義竹消防分隊5月開工重建，民眾發現整個工程停滯許久，原來挖出大量疑似建築廢棄物，卻缺乏清運費用，議員促縣府趕緊編經費處理以繼續施工；縣府表示，承攬廠商有提出清運計畫，已要求昨復工。

縣消防局表示，經過建築師、承包商多次協調討論後，先前請廠商提報廢棄物清運計畫書變更申請給環保局，並審查通過，之後視開挖完需要清運的量，消防局會與縣府研議經費來規畫辦理，不過，原預訂竣工日期為明年7月7日，推估要到2026年3月至4月。

消防局研判，原本義竹消防分隊廳舍屋齡老舊，可能當年興建時地基不穩，才以填入土石方的工法。

議員翁聰賢說，據老一輩表示，義竹分隊原址是從豬舍改建，以前相關法規對於廢棄建材處理沒有一定規範，可能因此讓地下留有大量建築廢棄物，如今已不可考，不論如何，縣府要另編經費處理，不要再等中央補助，讓工程得以順利施工，且目前義竹分隊暫時搬遷至2年前廢校的義竹國小頭竹分校辦公，車輛進出須經過村庄道路，交通安全有疑慮，出勤救護也十分不方便。

義竹消防分隊經鑑定評估後拆除重建，2021年10月獲核定前瞻計畫經費補助4319萬1900元，縣府自籌款2179萬9100元投入新建工程，原有廳舍4月26日拆除，今年5月27日動土。

廢棄物 建築師 議員

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