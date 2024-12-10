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台南曾文市政園區7棟樓 挨批像空殼

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
曾文市政願景園區為台南第3個市政中心，市長黃偉哲月底就職6周年記者會傳出移師此處舉辦。記者謝進盛／攝影
曾文市政願景園區為台南第3個市政中心，市長黃偉哲月底就職6周年記者會傳出移師此處舉辦。記者謝進盛／攝影

台灣首府大學停辦後校區活化變曾文市政願景園區，是市府第3個市政中心，本月下旬市長黃偉哲就職周年活動預計移師至此。不過有議員批，園區8月掛牌迄今，7棟建築「好像空殼」，也盼發揮平衡溪南、溪北作用；市府表示，相關建置進行中。

目前進駐曾文市政中心的包括南市都發局住宅補助服務中心、農業局動保處管制隊、社會局身心障礙者服務中心、麻豆區社會福利服務中心、實物愛心銀行、樂齡學習示範中心等，整修中的環保局溪北辦公室，預計明年春節後2、3月進駐。

中央單位部分則有內政部警政署保二總隊2個機動中隊及駐地訓練基地，文化部也規畫的台灣國家典藏中心，預估明年下半年進駐。

曾文市政願景園區共有16.5公頃、7大棟建築，樓地板總面積約2.8萬坪，比現有永華、民治市政中心加起來還多，8月29日揭牌啟用，地方視為脫胎換骨的契機，卻還未感受到實際成效。從事手搖飲業的「小高」說，曾接過幾次訂單，但數量有限，感覺相關建設、人員仍未到位，對業績幫助有限，也只能等待。

市議員尤榮智認為，所謂第3市政中心迄今只聽樓梯響，「好像空殼」，讓外界霧煞煞，且台南發展溪南、溪北長期嚴重失衡，此處地點又在南市轄區地理中心點，對外交通又這麼好，希望市府加把勁讓願景落實，自己會在議會嚴厲監督。

「先求有再求好！」議員陳秋宏說，願景園區是縣市合併迄今，大曾文地區最重要建設，更是成功將校園活化案例，掛牌迄今不到4個月，受限預算及時間，的確需要一些時間，後續可再觀察；他也說，市府應盤點迫切需要的，例如微笑單車Youbike近日已建置。

南市府指出，曾文市政願景園區相關建置如火如荼進行，也會持續安排適合活動在此舉辦，相關建設不可能一步到位，持續努力。

25日適逢市長黃偉哲就職6周年，據了解，市府高層考量後，首度移師曾文市政願景中心辦理就職活動，每周定期開的市政會議當天也安排一併在園區國際會議廳舉行，日前已完成場勘。

曾文 議員 願景

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