南市長就職6周年慶傳移師曾文市政中心 地方盼「這些願景」落實

台南市市長黃偉哲就職6周年本月25日將登場，傳出將移師麻豆曾文市政願景中心。有議員質疑今年8月掛牌迄今「只聽樓梯響」如空殼，市府說，相關建設置需時間，中央及地方會持續努力落實。

台灣首府大學退場後，校區改為曾文市政願景園區，也是南市府現有永華、民治市政中心外，市府第三行政中心，今年8月29日揭牌啟用，共16.5公頃、7大棟建築，樓地板總面積約2.8萬坪，比現有永華、民治市政中心加起來還多。

本月25日適逢市長黃偉哲市長就職6周年，據指出，為彰顯重視，市府將移師曾文市政願景中心辦理就職活動，每周定期召開的市政會議當天也一併安排在園區國際會議廳舉行，日前已完成場勘。

曾文市政願景中心啟用，地方視為脫胎換骨契機，地方看法不一；從事手搖飲業的小高說，曾接過幾次訂單，但數量有限，他認為，相關建設、人員仍未到位，對業績幫助有限，也只能等待。

國民黨市議員尤榮智認為，所謂第三市政中心迄今「只聽樓梯響」好像空殼，讓外界霧煞煞。他進一步指出，台南發展溪南、溪北長期嚴重失衡，曾文願景中心定位為第三市政中心，地點又在南市中心點，對外交通又這麼好，希望市府加把勁讓「願景」落實，他也會在議會嚴厲監督。

民進黨市議員陳秋宏認為，「先求有再求好。」 他指出，曾文市政願景中心掛牌迄今不到4個月，後續可再觀察。他也說，盤點迫切需要的，如微笑單車Youbike近日已建置，方便人員使用。

台南市政府則說，曾文市政願景園區相關建置如火如荼進行，也會持續安排適合活動在此舉辦，相關建設設限預算等，不可能一步到位，會持續努力。