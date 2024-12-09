104歲嬤開心過聖誕！雲林小村老人慶耶誕更熱情 隨帶動跳老師同歡

耶誕節不是年輕人的節日，雲林縣若瑟醫院今天在元長鄉鹿北村開辦老人耶誕音樂會，在百年大榕樹下，一支長青舞團隨著活潑的美國鄉村樂曲舞動，其中最引人注目的是104歲的「湯奶奶」也隨著帶動跳老師的節奏同歡，全場HIGH翻天。

音樂可幫助調節情緒，帶來快樂並放鬆心情，元長鄉長李明明跟著阿公阿嬤一起歡樂跳舞後，也感受到鹿北社區阿公阿嬤散發的熱力不輸年輕人，樂團長者說，以前整天忙著務農工作根本沒接觸過音樂，樂器怎麼拿都不會，但經規律的學習，從認識樂器到現在可以合奏甚至演出，很有成就感，心情大轉變，越來越開心快活，也愛上音樂了。

若瑟醫院指出，雲林65歲以上超過13萬人其中失智人口約8%，配合衛福部推動「失智照護服務計畫」在元長鄉默默耕耘失智據點長達8年，提供多元課程包含認知促進、肌力體適能、音樂、太鼓、美食饗宴等，將「健康老化」理念帶入社區。

若瑟指出，鹿北據點每月提供2次音樂課程練習團體合奏，藉由鈴鼓、手搖鈴、三角鐵簡易樂器的獨奏、輪奏和合奏訓練其專注力、反應力、節奏感等並舒緩情緒，減緩焦慮，成效極佳。

醫院失智共照中心、院牧部、朝陽科大健康農糧中心及鹿北社區發展協會提前迎接耶誕節今天開辦老人耶誕音樂會，邀請當地天主堂神父、教友及許多民眾參加，高齡樂團隨著演奏音樂律動，每個80多歲的老人展現活力，炒熱了音樂會氣氛，贏得掌聲與尖叫。