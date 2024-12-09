嘉義縣公告土地現值 朴子市山通路蟬聯地王每坪61萬

嘉義縣地價及標準地價評議委員會評議通過，明年度公告土地現值平均調幅3.84％，占市價百分比為90.98％；全縣地價微幅調升，但嘉科、馬稠後、大埔美、水上及中埔等園區建設，周邊地價漲幅大。「地王」仍由朴子市山通路與市西路口商業區的平和段564地號土地蟬聯，每平方公尺18萬4750元，每坪約61萬元。

縣府表示，嘉義縣今年地價調整作業期間，不論是在實價登錄申報案件數或土地、建物移轉的筆棟數都較前期明顯增加；近年重點發展地區有嘉義科學園區、水上產業園區、中埔產業園區以及陸續開發完成的馬稠後產業園區、貨物轉運中心、大埔美工業園區等重大建設，近期土地價值提升，漲幅較大，扣除上述重點區域，全縣其餘地區公告土地現值上漲幅度為2.44%，僅微幅調升。

地政處長邱慧燕表示，公告土地現值為課徵土地增值稅的計算基礎，依規定每年公告調整，這次現值調整作業主要掌握市場變動趨勢作為調整依據，除舉辦4場公開說明會彙集各界意見，並邀集與嘉義縣毗鄰縣市政府協調，同時兼顧全縣區段地價均衡性及合理性。

嘉義縣轄內各宗土地公告土地現值將於明年1月1日正式公告，民眾如需查詢公告土地現值，可於公告後，於上班時間至各地政事務所閱覽處翻閱或至嘉義縣政府地政處網站查詢。