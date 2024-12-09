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嘉縣新建義竹消防分隊挖到「大量廢棄物」停工 縣消：清運後復工
嘉義縣義竹消防分隊因廳舍屋齡老舊，縣府規畫新建義竹分隊廳舍，於今年5月動土，但有民眾發現工程停工向議員反應，原來工程挖掘大量建築廢棄物，衍生清運、費用等問題而停工。議員翁聰賢要求縣府要另編經費處理。縣消防局表示，已請承攬商提報環保局清運計畫後復工，竣工日期將延至2026年3、4月。
義竹消防分隊經鑑定評估後拆除重建，2021年10月獲消防署核定前瞻計畫經費補助4319萬1900元，縣府自籌款2179萬9100元，共6499萬1000元投入新建工程，隨原有廳舍4月26日拆除，今年5月27日動土。
改建工程原本預計明年7月7日竣工，但民眾發現整個工程似乎已停滯許久，甚至不見相關機具進出，因而向議員反應。
原來承包商挖掘到地下有大量建築廢棄物，因為清理建築廢棄物要符合相關法規，而且這多出來的清運費用要怎麼算？對於為何舊廳舍底下為何會有這麼多建築廢棄物也令人不解。
議員翁聰賢說，據老一輩表示義竹分隊原址是從豬舍改建，以前相關法規對於廢棄建材處理沒有一定規範，可能因此讓地下留有大量建築廢棄物，如今已不可考。不論如何，既然挖到這些廢棄物當然要依法處理，要求縣府要另編經費處理，不要再等中央補助，讓消防分隊工程得以順利施工。
他說，目前義竹分隊暫時搬遷至2年前廢校的義竹國小頭竹分校辦公，車輛進出仍要經過村庄道路，交通安全及出勤救護十分不方便。
縣消防局表示，原本預訂竣工日期為明年7月7日，目前因拆除清運停工，案經建築師、承攬商多次協調討論後，嘉義縣消防局已請承攬商提報環保局廢棄物清運計畫書變更申請予環保局，預定審查通過後，即要求復工。推估竣工日期為2026年3月至4月。
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