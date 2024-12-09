嘉縣新建義竹消防分隊挖到「大量廢棄物」停工 縣消：清運後復工

嘉義縣義竹消防分隊因廳舍屋齡老舊，縣府規畫新建義竹分隊廳舍，於今年5月動土，但有民眾發現工程停工向議員反應，原來工程挖掘大量建築廢棄物，衍生清運、費用等問題而停工。議員翁聰賢要求縣府要另編經費處理。縣消防局表示，已請承攬商提報環保局清運計畫後復工，竣工日期將延至2026年3、4月。

義竹消防分隊經鑑定評估後拆除重建，2021年10月獲消防署核定前瞻計畫經費補助4319萬1900元，縣府自籌款2179萬9100元，共6499萬1000元投入新建工程，隨原有廳舍4月26日拆除，今年5月27日動土。

改建工程原本預計明年7月7日竣工，但民眾發現整個工程似乎已停滯許久，甚至不見相關機具進出，因而向議員反應。

原來承包商挖掘到地下有大量建築廢棄物，因為清理建築廢棄物要符合相關法規，而且這多出來的清運費用要怎麼算？對於為何舊廳舍底下為何會有這麼多建築廢棄物也令人不解。

議員翁聰賢說，據老一輩表示義竹分隊原址是從豬舍改建，以前相關法規對於廢棄建材處理沒有一定規範，可能因此讓地下留有大量建築廢棄物，如今已不可考。不論如何，既然挖到這些廢棄物當然要依法處理，要求縣府要另編經費處理，不要再等中央補助，讓消防分隊工程得以順利施工。

他說，目前義竹分隊暫時搬遷至2年前廢校的義竹國小頭竹分校辦公，車輛進出仍要經過村庄道路，交通安全及出勤救護十分不方便。