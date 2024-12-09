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雲基醫院愛心帳戶助經濟弱勢患者 今起展開5天義賣吸民眾目光
雲林基督教醫院連續16年在歲末舉辦愛心義賣活動，挹注愛心捐款帳戶，補助付不出醫藥費的弱勢患者，今起在醫院大廳展開為期5天義賣活動，吸引不少民眾搶便宜，院方表示，愛心捐款帳戶今年已幫助53名弱勢患者支出醫藥費，邀請民眾一起響應愛心。
雲林基督教醫院日前有一名泰國新住民因腹部感染就醫，她年近80歲，丈夫已過去，在台灣無其餘家人，獨居多年，就醫時一度入住加護病房，因經濟困難，連購買醫療備品的錢都沒有，遑論其餘醫療費用，院方社工協助申請愛心基金，幫助她購買醫療備品，並支付一萬多元醫藥費，現在她已恢復健康出院，後續將由泰國親人協助照顧。
雲林基督教醫院副院長楊文榮表示，院內透過愛心捐款帳戶的愛心基金，每年幫助許多經濟弱勢患者，基金來源除民眾捐款，更仰賴每年歲末年終的愛心義賣活動挹注，院方16年前開始由醫護同仁捐出家中用不到的物品義賣，義賣所得全數挹注愛心基金，每年義賣約可進帳5至8萬元不等。
今年義賣活動從今起至13日止，義賣商品皆為8成新以上，有許多小家電、家居生活用品，也有藝術品，價格實惠，院長鄭清源表示，歡迎民眾到場選購，共襄盛舉做愛心。
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