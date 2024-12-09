林內焚化爐閒置近20年 雲林縣府爭取轉型中區木質資材處理中心

雲林縣林內焚化爐因環評爭議，2005年完工閒置至今，縣府計畫將其轉型為中區木質資材處理中心，估年處理量能逾16萬噸，民進黨雲林縣議員張維崢認為焚化爐腹地不足且周邊道路恐難以負荷，國民黨議員李明哲表示，相關收益及配套要完整規畫，處理技術必須讓民眾理解且放心。

林內焚化爐因環評爭議，閒置近20年，各界關心是否重啟、拆除或轉型活化，雲林縣環保局長張喬維表示，全台沒有大型木質廢棄物處理廠，縣府擬向中央爭取將焚化爐轉型為中區木質資材處理中心，協助去化，林內焚化爐當年環評被撤銷須重新做環評，加上為行政院專案列管，縣府有任何規畫都要報行政院核准，已向國民黨立委黨團提案。

張喬維表示，雲林縣為農業大縣，衍生大量農業廢棄物，如廢木材、稻穀、竹筍殼、竹子等，粗估雲林及鄰近台中、彰化、南投、嘉義等縣市每年產生木質廢棄物約18萬噸，焚化爐若轉型為木質系廢棄物中間處理廠，預計每日可破碎、分選500噸木材及相關廢棄物，一年處理量能逾16萬噸，可望有效改善露天燃燒及去化問題，並活化焚化爐為生質能料源供應中心。

張喬維解釋，破碎後的木質廢棄物可直接作為燃料，或經過熱塑化製成燃料棒，不會用焚化熱處理。燃料或燃料棒規畫販售給需要的鍋爐業者，藉此建構循環經濟體系。至於焚化爐原有相關設備會再評估如何處置。

對於縣府擬將焚化爐轉型為中區木質資材處理中心，雲林縣議會民進黨團總召張維崢抱持疑慮，他表示，林內焚化爐腹地不大，難以負荷大量木質廢棄物進場，且周邊道路都是縣鄉道及防汛道路，來自外縣市的大型車輛可能會經過村莊，恐有安全疑慮，他更擔心縣府要用魚目混珠的方式啟用林內焚化爐，建議應轉型環境教育場地或水資源中心。

國民黨團總召李明哲表示，地方居民會擔心汙染問題，無論木質去化技術為何，都必須破除民眾疑慮，相關代去化的收益及配套措施都要完整規畫，才不會衍生問題。