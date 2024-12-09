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嘉義民雄鄉鴨母坔水綠廊道竣工 翁章梁大讚景致「猶如日本街景」

中央社／ 嘉義縣9日電
斥資新台幣7800萬元打造的嘉義縣民雄鄉鴨母坔水綠廊道，一、二期工程全數完工，縣長翁章梁（前排右3）9日前往視察，也邀請鄉親一同來此散步，一定會感到驚艷。圖／中央社
斥資新台幣7800萬元打造的嘉義縣民雄鄉鴨母坔水綠廊道，一、二期工程全數完工，縣長翁章梁（前排右3）9日前往視察，也邀請鄉親一同來此散步，一定會感到驚艷。圖／中央社

斥資新台幣7800萬元打造的民雄鄉水綠廊道，一、二期工程於今年全數完工，縣長翁章梁今天前往視察，大讚改造後近2公里的健行步道結合周邊景色，猶如日本的街景。

營建署補助嘉義縣府興建的民雄鴨母坔水綠廊道第一期工程於111年10月完工，今年獲得國土署頒布2024年致敬城鄉魅力大賞競爭型特優獎；二期工程則在今年11月驗收完成，翁章梁今天與當地民意代表前往視察。

翁章梁走完廊道後接受媒體聯訪表示，改造後的景觀設計，結合周邊景色，猶如走在日本的街道，邀請鄉親一同來此散步，一定會感到驚艷。

翁章梁說，未來將持續朝滾動式檢討，必要時投入自有預算，全面啟動閒置空間與社區特色公園改造，提供縣民甚至外來遊客來享受嘉義縣優質舒適且兼具地方特色的共融友善公園。

嘉義縣建設處指出，鴨母坔水綠廊道設長約2公里的水岸步道與8公頃的公共空間，提供鄰近社區約2萬名居民休憩活動、環境教育使用。

建設處表示，「民雄珠串、綠水相連─民雄鄉水綠廊道串連計畫」開闢串連綠地公園，並獲得營建署補助6000萬元，加上地方配合款與自籌款，共斥資7800萬元。

嘉義縣民雄鄉鴨母坔水綠廊道第一期工程於111年10月完工，二期工程則在今年11月驗收完成，新增長約2公里的水岸步道提供鄰近社區居民休憩活動，環境優美，猶如日本街景。圖／中央社
嘉義縣民雄鄉鴨母坔水綠廊道第一期工程於111年10月完工，二期工程則在今年11月驗收完成，新增長約2公里的水岸步道提供鄰近社區居民休憩活動，環境優美，猶如日本街景。圖／中央社

嘉義 日本 翁章梁

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