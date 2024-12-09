聽新聞
0:00 / 0:00
南市後壁籌備米樂休閒農業區 蔬菜「聽佛經長大」、推自採自煮火鍋
打造「無米樂2.0」田園樂趣，台南市後壁區籌備米樂休閒農業區，範圍涵蓋菁寮、長短樹、竹新等社區，還有業者所種蔬菜是「聽佛經長大的」，希望將特色農產業串聯成一條新的旅遊路線。
據知，地方籌組該米樂休閒農業區已有一點時間，面積規畫600公頃，協會會員共40人，農業部本月27日將辦理實地評鑑考核，將是通過與否關鍵。
該休閒農業區包括慈慧有機農場、牡丹果食果園、長短樹放牧蛋、仕安合作社、合鴨藝術園區等5家農場，以及步穀農創館、芳榮米廠、茗匠製麵、哈米族、越家莊、茄芷工坊、穀意鄉居、佳香美食館、梅鳳飲食店等在地商家團體。
其中，慈慧有機農場推出「自採、自煮」蔬菜火鍋，場內蔬菜都是「聽佛經長大的」。長短樹放牧蛋，採取友善動物放牧方式飼養雞隻，推出餵養雞隻與DIY雞蛋糕體驗，深受親子青睞。
長期投入農村體驗的米樂休閒農業發展協會理事長張美雪說，如果申請通過畫定為休閒農業區，未來在農場上興建休閒農業設施及附屬設施百分比可更多；且休閒農業區內農舍也得當民宿使用，對業者在營運有很大優勢，也能打造「無米樂2.0」農村旅遊特色。
後壁區長李至彬指出，目前公所正推動米樂休閒農業區，將10多個特色場域變成一條完整農旅體驗路線，期許後壁成為全台休閒農業標竿，讓從外地來訪遊客，都能感受到「農旅新米香、食在好米樂」幸福氛圍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言