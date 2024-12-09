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南市後壁籌備米樂休閒農業區 蔬菜「聽佛經長大」、推自採自煮火鍋

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市後壁區籌備成立米樂休閒農業區，其中，慈慧有機農場推出「自採、自煮」蔬菜火鍋，場內蔬菜都是「聽佛經長大的」。圖／民眾提供
台南市後壁區籌備成立米樂休閒農業區，其中，慈慧有機農場推出「自採、自煮」蔬菜火鍋，場內蔬菜都是「聽佛經長大的」。圖／民眾提供

打造「無米樂2.0」田園樂趣，台南市後壁區籌備米樂休閒農業區，範圍涵蓋菁寮、長短樹、竹新等社區，還有業者所種蔬菜是「聽佛經長大的」，希望將特色農產業串聯成一條新的旅遊路線。

據知，地方籌組該米樂休閒農業區已有一點時間，面積規畫600公頃，協會會員共40人，農業部本月27日將辦理實地評鑑考核，將是通過與否關鍵。

該休閒農業區包括慈慧有機農場、牡丹果食果園、長短樹放牧蛋、仕安合作社、合鴨藝術園區等5家農場，以及步穀農創館、芳榮米廠、茗匠製麵、哈米族、越家莊、茄芷工坊、穀意鄉居、佳香美食館、梅鳳飲食店等在地商家團體。

其中，慈慧有機農場推出「自採、自煮」蔬菜火鍋，場內蔬菜都是「聽佛經長大的」。長短樹放牧蛋，採取友善動物放牧方式飼養雞隻，推出餵養雞隻與DIY雞蛋糕體驗，深受親子青睞。

長期投入農村體驗的米樂休閒農業發展協會理事長張美雪說，如果申請通過畫定為休閒農業區，未來在農場上興建休閒農業設施及附屬設施百分比可更多；且休閒農業區內農舍也得當民宿使用，對業者在營運有很大優勢，也能打造「無米樂2.0」農村旅遊特色。

後壁區長李至彬指出，目前公所正推動米樂休閒農業區，將10多個特色場域變成一條完整農旅體驗路線，期許後壁成為全台休閒農業標竿，讓從外地來訪遊客，都能感受到「農旅新米香、食在好米樂」幸福氛圍。

台南市後壁區籌備米樂休閒農業區，長短樹放牧蛋採取友善動物放牧方式飼養雞隻，推出餵養雞隻與DIY雞蛋糕體驗，深受親子青睞。圖／民眾提供
台南市後壁區籌備米樂休閒農業區，長短樹放牧蛋採取友善動物放牧方式飼養雞隻，推出餵養雞隻與DIY雞蛋糕體驗，深受親子青睞。圖／民眾提供

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