台南市衛生局科長涉言語羞辱、拍桌霸凌案 調查結果今出爐
台南市衛生局一名林姓科長遭控對部屬言語羞辱，還會拍桌子、不當要求加班，衛生局今開人事評議委員會，經職場霸凌調查小組調查後，衛生局稍早發布指出，該案職場霸凌不成立，但科長的溝通不良、主管領導統御有待改善，將予以調整職務。
衛生局表示，該霸凌案由一半的外聘專家學者成立，組成職場霸凌調查小組調查後，由衛生局安全及衛生防護小組審議，經決議依調查報告結果認定，不構成職場霸凌之要件，該職場霸凌不成立。
衛生局提到，考量近年新冠及登革熱疫情嚴峻，該科長長期負責防疫工作，負擔沉重，本案實緣科長的溝通不良及領導統御有待改善，因此，後續將予以調整職務。
衛生局強調，為保障衛生局員工執行職務的安全，建構健康友善、免受霸凌侵犯的職場環境，後續將多加宣導職場霸凌防治相關規定，並辦理主管領導統御輔導課程，提供輔導措施或員工協助方案，積極重建友善職場環境。
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