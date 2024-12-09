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「命中注定的相遇」南市社工師韋勝陪伴校園孩子仰望天空

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局學生輔導諮商中心的社工師何韋勝（右），獲教育部優良專任專業輔導人員表揚。圖／南市教育局提供
台南市教育局學生輔導諮商中心的社工師何韋勝（右），獲教育部優良專任專業輔導人員表揚。圖／南市教育局提供

台南市學生輔導諮商中心社工師何韋勝10多年來致力於校園輔導工作，並有卓越貢獻，日前獲教育部優良專任專業輔導人員表揚，為南市爭光。教育局長鄭新輝說，獲獎不僅是個人的榮耀，也是對所有第一線專輔人員的肯定。

教育部國教署日前舉辦全國學生輔導諮商中心暨業務科科長第2次業務聯繫會議，會中特別表揚服務滿10年且表現優良的專任專業輔導人員。何韋勝形容，10餘年的輔導諮商中心服務時光，是與孩子們「命中注定的相遇」，很榮幸參與他們成長蛻變成蝶的過程，相信多年之後回望，當年那位真誠熱切關懷陪伴他們的學校社工師，是足以匹配這座績優專業輔導人員獎的。

南市學生輔導諮商中心主任吳宜蓁表示，何韋勝任勞任怨，默默付出，為南市的校園輔導工作貢獻良多。此次獲獎，中心夥伴們與有榮焉，也讓家長與孩子們深深體會，即使身陷泥濘，還有中心的專輔人員陪伴他們抬頭仰望星空。

鄭新輝說，教育局一直將落實學生輔導工作列為重點政策，希望每一位孩子都能在充滿愛與關懷的環境中學習與成長。何韋勝自2012年起即在南市學生輔導諮商中心服務，長期深入校園，不僅協助學校處理學生的情緒困擾、行為偏差等問題，也提供教師輔導專業諮詢，對於中輟學生更研發了「FUN心，有我陪你」和「社區師傅方案」等創新服務。同時積極參與輔導知能研習，不斷精進專業技能，以提升服務品質。

教育局 校園

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