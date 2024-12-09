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蔡其昌將印製燙金字「台灣尚勇」春聯免費送 未送先轟動
世界12強棒球賽台灣奪冠，中華職棒會長、立委蔡其昌將印製燙金字「台灣尚勇」春聯免費送， 未送先轟動，蔡其昌說，已有熱心民眾要提供發放地點超過1000個點，還有人提議開放自製或付費領取，他說會免費發送，感謝球迷支持台灣棒球。
「台灣尚勇」應援曲在台灣各地流行，立委蔡其昌透過臉書和「脆」表示，將印製「台灣尚勇」春聯 ，他事先詢問粉絲字體和顏色，最後決定直式春聯，燙金字體，他詢問大家發放通路問題，希望在台中的其他地區，每個縣市找點寄放供大家免費領取。
很多網友提供地址，表示願意代為發放，蔡其昌說，經助理統計回報，一天內有意願提供的放置地點已逾1000個，大家的熱情令人感動，還有人希望能付費領取，他說大家的好意都收到，他發放春聯20年，主要是向大家分享新年祝福，不是為了獲利。
蔡其昌表示，春聯數量不知如何預估，初步採兩階段因應，先印製一部分，看民眾反應再決定加印與否。
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