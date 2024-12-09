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環盟永續環境評比台南拿第一 PM2.5濃度改善18趴

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台灣環境保護聯盟公布永續環境施政評比結果，南市名列全國第一，環保局表示，4年來PM2.5濃度改善18%。記者鄭惠仁／攝影
台灣環境保護聯盟公布永續環境施政評比結果，南市名列全國第一，環保局表示，4年來PM2.5濃度改善18%。記者鄭惠仁／攝影

台灣環境保護聯盟公布永續環境施政評比結果，南市榮獲優等，名列全國第一。環保局今表示，PM2.5濃度較4年前改善18%。市長黃偉哲強調，持續發展綠能、優化公共運輸、強化生態保育，並提升市民參與度，共同建構宜居城市。

環盟評量指標有8大主題、25項永續環境訴求、100項評量指標，南市因應2050淨零排放，2022年制定「台南市淨零永續城市管理自治條例」，今年6月26日經市議會決議3讀通過，後續將函報行政院核定，於公布後6個月施行。

南市環保局指出，市府推動陽光電城3.0計畫，以土地複合利用、生態保育並重的原則推廣光電設施，去年太陽光電備載容量超過4.17GW，發電量年減碳約270.9萬噸，相當8327座台南公園減碳量，成效全國第一。公車電動化進程也穩步推進，目前已有90輛電動公車，預計2030年全面電動化。

為改善空氣品質，導入AI智能汙染辨識系統、推動金爐減量及電動機車補助專案，減少汙染源排放，去年PM10濃度較4年前改善14%，PM2.5濃度改善18%。資源回收率也從2022年的63.05%提升至2023年的63.22%，多項創新措施如女性內衣回收兌換、循環杯借還站等，都為資源循環再利用樹立典範。

環保局長許仁澤說，南市在多項環保評比中表現亮眼，除獲台灣環境保護聯盟永續施政評比名列全國第一，也榮獲環境部10項特優表彰及多個國際獎項，展現推動永續發展的實力與決心，將進一步落實永續發展，打造淨零永續城市。

永續 環保局長 電動機車

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