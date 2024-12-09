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台南漫月美行動特展 藝術新作再度點亮鹽水小鎮

中央社／ 記者楊思瑞台南9日電

台南市政府文化局「月之美術館」每年年底以鹽水區巷弄為主場的「漫月美行動」特展，將於14日起展出，13組藝術團隊創作7件新設作品、11件常設作品，邀民眾體驗小鎮風情。

台南市文化局今天發布新聞稿指出，今年漫月美行動策展主題「時間的縫隙」，意味從帶著過去時間往前走的鹽水小鎮出發，探索時間尺度縫隙所散發出來的光，歷年大受好評的王爺廟巷燈籠，也將換上人氣票選關鍵字「時光」，作為年度共創文字，在夜晚將「時光」點亮。

文化局指出，此次展覽由13組藝術團隊帶來7件新設作品、11件常設作品，邀請大家到鹽水探索小鎮生活的愉悅與感動。

文化局說明，此次亮點作品包括甫獲得Good DesignAward 2024大獎的藝術家辛綺與艸非火藝術團隊，以連成巷糖業歷史淵源創作「巷弄。糖光」，將「甘蔗」意象排列在巷弄間，講著甜甜時代的故事。

還有人氣插畫家小虎day by ericoco帶來「虎意麵語」大型充氣作品，以招牌插畫角色「小虎」為主題，展現小虎享用台南鹽水意麵情景，憨厚可愛的形象也注入地方文化中的幽默與溫馨。

文化局表示，「漫月美行動」特展將於14日起展出至明年2月16日，14日下午3時至晚間9時舉辦耶誕市集，集合眾多優質文創品牌，並搭配街頭藝人演出，當天晚間6時30分在月港廣濟宮王爺廟廟埕辦理開幕活動。

台南 團隊 文化局

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