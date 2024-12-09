八點檔女神蘇晏霈擔任愛心大使 偏鄉傳遞溫暖與陪伴
知名八點檔演員蘇晏霈南下嘉義縣中埔鄉擔任愛心大使，看到她長輩都開心不已直說好漂亮，主辦單位稱是八點檔女神，但她說「國民孫女」才恰當。她與長輩利用物資箱食材烹煮熱騰騰的餐食；蘇晏霈表示，物資箱不僅是物質上的支持，更是傳遞陪伴與希望，呼籲踴躍捐款關懷長輩。
天主教中華聖母基金會今天於中埔鄉老人食堂舉辦「暖個好冬 募集物資箱」活動，嘉義縣社會局長張翠瑤、中埔鄉鄉長李碧雲、中埔村村長游淑貞等與人會。活動特別邀請蘇晏霈擔任愛心大使。
84歲的何姓老伯帶著59歲的身心障礙兒子到場。他表示，多年來照顧兒子，身體雖漸衰老，但心中始終懷抱希望，感謝基金會提供的幫助，父子即使辛苦，也能感受到社會的關懷。
基金會董事陳美惠表示，像87歲獨居黃阿嬤，何阿公這樣的老老照顧家庭，在基金會的服務對象中占比不低；「暖個好冬」募款活動邁入第13年，正是為了幫助獨居長輩、矢智失能長者、身心障礙的家庭，以及偏鄉的孩子，緩解他們的生活壓力。
基金會執行長黎世宏表示，今年服務數據顯示，超過8成受助者來自中低收入戶，其中近7成或失智的長輩，同時在老老照顧家庭中，平均一個老老家庭中都有一名身心障礙者需要照顧，無疑雪上加霜，像87歲的黃阿嬤，經濟壓力與孤單感讓她的生活每次收到社工親送的物資，都感到自己被關心，這種心靈上的支持比任何物質更溫暖。
蘇宴霈表示，喜歡投身公益關懷偏鄉、獨老，與「翁帥」嘉義縣長翁章梁相識，與嘉義很有緣份，接到主辦單位邀請後，趁著有空檔南下與會。
她也分享北漂時獨自過節的心情，那時候常常煮碗湯過，心裡空蕩蕩的，特別渴望家人的陪伴。這段經歷讓她更能體會獨居長輩的孤單。
蘇宴霈與黃阿嬤一同製作年節料理時，緊握著長輩的手說，「今年我們陪過年。」希望藉此傳遞溫暖。
蘇晏霈說，這一箱物資，不只是米和油，更是一份關心和希望。它提醒著每位辛苦的家庭，有人在牽掛，有人在支持。
基金會表示，捐款1000元認購一箱物資箱，捐款1200元即可認購一組冬衣外套組，也可支持採購營養品、電鍋、熱水瓶、手電筒等電器用品等，響應暖個好冬愛心關懷活動。愛心捐款專線(05)277-8388分機3328、3322，劃撥帳號：31561904、戶名：天主教中華聖母基金會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言