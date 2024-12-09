八點檔女神蘇晏霈擔任愛心大使 偏鄉傳遞溫暖與陪伴

知名八點檔演員蘇晏霈南下嘉義縣中埔鄉擔任愛心大使，看到她長輩都開心不已直說好漂亮，主辦單位稱是八點檔女神，但她說「國民孫女」才恰當。她與長輩利用物資箱食材烹煮熱騰騰的餐食；蘇晏霈表示，物資箱不僅是物質上的支持，更是傳遞陪伴與希望，呼籲踴躍捐款關懷長輩。

天主教中華聖母基金會今天於中埔鄉老人食堂舉辦「暖個好冬 募集物資箱」活動，嘉義縣社會局長張翠瑤、中埔鄉鄉長李碧雲、中埔村村長游淑貞等與人會。活動特別邀請蘇晏霈擔任愛心大使。

84歲的何姓老伯帶著59歲的身心障礙兒子到場。他表示，多年來照顧兒子，身體雖漸衰老，但心中始終懷抱希望，感謝基金會提供的幫助，父子即使辛苦，也能感受到社會的關懷。

基金會董事陳美惠表示，像87歲獨居黃阿嬤，何阿公這樣的老老照顧家庭，在基金會的服務對象中占比不低；「暖個好冬」募款活動邁入第13年，正是為了幫助獨居長輩、矢智失能長者、身心障礙的家庭，以及偏鄉的孩子，緩解他們的生活壓力。

基金會執行長黎世宏表示，今年服務數據顯示，超過8成受助者來自中低收入戶，其中近7成或失智的長輩，同時在老老照顧家庭中，平均一個老老家庭中都有一名身心障礙者需要照顧，無疑雪上加霜，像87歲的黃阿嬤，經濟壓力與孤單感讓她的生活每次收到社工親送的物資，都感到自己被關心，這種心靈上的支持比任何物質更溫暖。

蘇宴霈表示，喜歡投身公益關懷偏鄉、獨老，與「翁帥」嘉義縣長翁章梁相識，與嘉義很有緣份，接到主辦單位邀請後，趁著有空檔南下與會。

她也分享北漂時獨自過節的心情，那時候常常煮碗湯過，心裡空蕩蕩的，特別渴望家人的陪伴。這段經歷讓她更能體會獨居長輩的孤單。

蘇宴霈與黃阿嬤一同製作年節料理時，緊握著長輩的手說，「今年我們陪過年。」希望藉此傳遞溫暖。

蘇晏霈說，這一箱物資，不只是米和油，更是一份關心和希望。它提醒著每位辛苦的家庭，有人在牽掛，有人在支持。