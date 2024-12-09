黑面琵鷺來臨 台灣好行99安平台江線帶遊客賞鳥吃美食

又到黑面琵鷺賞鳥季節，台灣好行台南4線暢遊主題系列遊程中，99安平台江線規畫結合季節限定的黑面琵鷺與安平區散步導覽，並帶領遊客品嘗七股必比登美食黑琵食堂，南市觀旅局歡迎有興趣的民眾踴躍響應。

觀旅局表示，每年黑面琵鷺約10月抵台一直到隔年4月，而賞鳥季節都會吸引許多遊客蒞臨台南七股，遊客能在賞鳥亭透過望遠鏡觀察，欣賞黑面琵鷺振趐飛翔的英姿；今年台灣好行99安平台江線更搭配黑面琵鷺季節，即日起至明年4月將增開延駛路線，邀請大家一起賞鳥。

觀旅局說明，台灣好行99安平台江線除前往黑面琵鷺賞鳥亭，讓大家一睹黑面琵鷺風采及了解生態重要性外，也會搭配品嘗附近七股必比登美食海鮮餐廳「黑琵食堂」，行程兼具旅遊與教育推廣，讓家長能與孩子共學，相當有意義。