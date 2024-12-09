台南表揚五心績優職場與績優工會、房屋修繕及義剪志工

台南市政府今天頒獎表揚占暉光學、華宏新技官田廠、隆田酒廠等3家「五心績優職場」及優等、甲等工會與卓越工會領袖、會務人員及184位房屋修繕與義剪志工代表。

勞工局長王鑫基表示，102年12月起全國首創透過民間團體力量發揮公私協力，結合大台南總工會、台南市勞工志願服務協會、木工業、泥水業、電氣業、油漆工程業、電子機械加工、鋁製品製造裝配等職業工會及餐飲業產業工會，9大工會與正懿企業共10大修繕團隊，10多年來持續推動「做工行善團」幫弱勢勞工家庭房屋修繕，至今已完成277戶房屋修繕，動員志工約13686人次。因志工投入節省人力工資3420多萬元。

副市長葉澤山代表市長黃偉哲頒獎，他表示，努力營造勞資和諧，讓勞工朋友有友善就業環境，是市府用心首要目標，勞工局將持續在勞資雙方擔任好溝通協調及公正第三者角色。弱勢勞工家庭房屋修繕服務及義剪志工發揮所長，用愛心與實際行動相挺，善行值得嘉勉。