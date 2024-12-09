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南市觀光工廠全新八大旅遊路線 台糖勝利號小火車吸睛
台南市政府經發局結合台南400與新興旅遊景點等，將原八大旅遊路線更新與優化，除新增後壁雅聞湖濱療癒森林觀光工廠，也納入台糖新營鐵道園區勝利號小火車遊程，帶領遊客搭乘穿越急水溪體驗昔日「慢車」快感。
南市目前有22家觀光工廠，數量全國名列前茅，這次全新八大旅遊路線包括：「暢遊鐵道 職人探索」、「漫步米香 香氛療癒」、「徜徉香氣 歷史尋蹤」、「穿梭時光 知識科普」、「甜蜜時尚 生活創藝」、「保健夯吉 生技足跡」、「私藏味蕾 美食樂章」和「魅力醫美 世界遨遊」，旅客除能近距離欣賞在地品牌製程，還可透過手作DIY，體驗觀光工廠創意與文化的結合。也提供鄰近新興景點、大眾交通等資訊供參考。
市府經發局長林榮川表示，以「漫步米香 香氛療癒」路線為例，從新營鐵道文化園區啟程，可以搭乘勝利號火車，穿越急水溪橋，沿途欣賞城市到鄉村田野風光，感受台糖昔日製糖產業深刻記憶。遊客可前往後壁卡多良食故事館，參觀開放透明生產製程，還能參加創意十足的DIY課程，享受「動手做、用心吃」的樂趣。
這條觀光工廠遊程也可接至人文魅力的後壁俗女村，透過導覽深入體驗，可實際體驗碾米，享受「自己的米自己輾」的成就感，最後造訪今年通過觀光工廠評鑑的雅聞湖濱療癒森林，是放鬆身心最佳選擇。
經發局指出，除上述「漫步米香 香氛療癒」路線，更多觀光工廠資訊以及全新八大旅遊路線詳情，請至南市觀光工廠官網 (http://www.tourismfactory.tw/index.php) 查詢。
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