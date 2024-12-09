台南烏鬼厝溪排水護岸豪雨損毀危及社區 復建工程完工
位於台南市新化與新市區交界的「烏鬼厝溪」排水渠道左側護岸，因連年大雨沖刷損壞近150公尺，危及鄰近社區民眾生命財產安全。市府今天表示，經爭取中央補助及自籌款共2000多萬元、改建140公尺護岸，明年雨季附近地區有望不再遭受威脅。
臺南市長黃偉哲十分重視地方排水護岸維護工作，因區域排水承擔地方排水、防洪之重大任務，並指示水利局務必落實排水護岸之建設及維護，除每年度例行性水利建造物檢查作業外，如遇有颱風、豪大雨或地震事件後，即立刻啟動巡檢作業，以掌握及維護區域排水護岸現況並維持排洪功能。
市府水利局說，新化區外環道以北、與新市區接壤烏鬼厝溪排水1公里270公尺處部分護岸，因豪大雨沖刷造成損壞，已影響排洪功能恐危及鄰近社區民眾生命財產安全。爭取災害復建經費，行政院核列1535萬元經費辦理「112年9月海葵颱風及9月豪雨新化區烏鬼厝溪排水左岸護岸災後復建工程」。
水利局表示，原計畫100公尺護岸改建，施工廠商進場後發現損壞範圍持續擴大，原經費無法完成改善工程，市長黃偉哲指示自籌編550萬元再加40公尺護岸改建，既有重力式護岸改建為高度5.8公尺懸臂式護岸，打造更安全堅實防洪護岸，恢復烏鬼厝溪排水防洪功能，守護民眾生命財產安全。
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