像搶演唱會門票 西螺福興宮冬令營報名半小時就額滿

寒假還沒到，許多家長已開始為孩子規畫參加營隊活動，雲林縣西螺福興宮每年寒暑假成長營都吸引家長搶報名，明年寒假冬令成長營有150名額，開放報名半小時即額滿，甚至有家長從桃園來報名，福興宮表示，這次成長營將結合地方文化與美食，帶領小朋友展開美食大冒險。

西螺福興宮17年前與大專院校學生合作，開辦國小寒暑假成長營，每次活動主題都別出心裁，獲得家長、學生肯定，每次報名都秒殺額滿，更有學生遠從外地來參加，明年冬令營日前開放線上傳真及現場報名，僅半小時就報名額滿，且有家長清晨6點就到場排隊等候，有家長說，好像在搶演唱會門票，擔心搶不到。

福興宮執行長林汝靜表示，福興宮一直秉持著寓教於樂的精神，藉由營隊活動讓孩子們在玩樂中學習知識，體驗合作與創造的價值，也將媽祖信仰文化傳承。