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虱目魚一生三居全身是寶獻饕客 台南學校這樣教孩子

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
中華醫大攜手台南大學附設小學彩虹斑馬團隊執行「虱目魚の科學教室」計畫，從產地到工廠，認識虱目魚。記者鄭惠仁／翻攝
中華醫大攜手台南大學附設小學彩虹斑馬團隊執行「虱目魚の科學教室」計畫，從產地到工廠，認識虱目魚。記者鄭惠仁／翻攝

中華醫事科大辦理國科會大眾科學教育，攜手南大附小彩虹斑馬團隊執行「虱目魚の科學教室」計畫，親子昨參訪淺坪式、深水式，以及文蛤混養型態的魚塭，並學習虱目魚三清、分切及冷鏈倉儲，學生也發現虱目魚全身是寶，連魚腸都獻給饕客享用。

中華醫大計畫主持人張福林副教授及校長孫逸民表示，虱目魚在台南人的心中有難以替代的地位，就如台南的家魚，藉此計畫讓大眾接觸虱目魚產業，從識魚、親魚開始，深入了解虱目魚的養殖環境、虱目魚產銷及其營養價值，深具科學教育性。

鹿耳門的寸魚培育業者林月甘分享，在中秋節自屏東購買魚苗，放養至淺坪式魚塭，養至3寸在農曆年後出售，成魚養殖業者再將寸魚移至深水式魚塭養至成魚。學生陳姸安在參觀後也提出回饋，從魚苗、寸魚到成魚共有3個家，淺坪式魚塭白天藻類行光合作用，不需要開水車，晚上才需要開，養魚處處是學問。

黃芬香的生態養殖場採功能性混養的方式，以文蛤為主體，虱目魚扮演工作魚角色，攝食水中的藻類。學生郭峻硯說，虱目魚濾食藻類可避免藻類過度繁殖覆蓋文蛤造成窒息，「我的阿公也是將虱目魚和白蝦一起混養」。

洽通實業指導學生三清及分切虱目魚，學生拉起長1公尺的魚腸，直呼不可思議；董事長陳清岳說，「人生最大目標就是把魚養到最好吃」。南大附小老師張景傑表示，目前虱目魚產地批發價低迷，期盼民眾多吃虱目魚，支持國產魚貨。

中華醫大攜手台南大學附設小學彩虹斑馬團隊執行「虱目魚の科學教室」計畫，從產地到工廠，認識虱目魚。記者鄭惠仁／翻攝
中華醫大攜手台南大學附設小學彩虹斑馬團隊執行「虱目魚の科學教室」計畫，從產地到工廠，認識虱目魚。記者鄭惠仁／翻攝
中華醫大攜手台南大學附設小學彩虹斑馬團隊執行「虱目魚の科學教室」計畫，從產地到工廠，認識虱目魚。記者鄭惠仁／翻攝
中華醫大攜手台南大學附設小學彩虹斑馬團隊執行「虱目魚の科學教室」計畫，從產地到工廠，認識虱目魚。記者鄭惠仁／翻攝

文蛤 科學 虱目魚

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