聯合盃作文大賽嘉義初賽／寫日記練筆 她佳作躍第1

第18屆聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽昨舉行頒獎典禮，共有210名學生受獎，民生國中八年級彭聿晞、九年級黃苡晴皆6度參加，分別獲該組第2名，認為參賽讓自己養成寫作習慣；獲佳作的育人國小張睿家，親友自製加油布條，炒熱全場氣氛。

市府教育處長郭添財說，作文不但能讓成績加分，也是品德、品格及修養的展現，感謝聯合盃作文比賽平台讓嘉義學子有同場競技、展現才能的機會。

獲國小高年級組第1名的民族國小馬巧芃，去年母親鼓勵她參賽，首次即獲佳作，今年再主動報名，馬巧芃說，因為想學習更多在寫作、考場上的經驗；指導老師說，民族國小每天都有小日記練習，她也非常喜歡閱讀，關注社會脈動、生活細節，這次題目便從日常中找到不少素材。

民生國中黃苡晴獲國中九年級組第2名，她認為，聯合盃常有與考試趨勢相近的圖表題，透過比賽可以練習這類題型；民生國中彭聿晞獲八年級組第2名，他指出，參賽讓自己養成寫作習慣，壓力大時也常藉由寫作來紓解，不自覺地文筆愈來愈好。

育人國小張睿家得到中年級組佳作，舅舅侯建均特地自製加油布條寫著「你是我的偶像、男神」，讓張睿家上台領獎時開心地合不攏嘴；侯建均說，以不一樣、多元創新鼓勵方式，激勵小朋友更多不同的思考模式。