布局台南市長 綠選將別苗頭

賴清德總統先前要求黨內勿談縣市長選舉，台南立委林俊憲、陳亭妃各自仍持續搶攻基層、布局2026南市長。林俊憲昨辦仁德後援會活動，表示未來推動市政，賴清德一定會支持；陳亭妃則再辦親子活動，稱「我還是非常聽賴主席的話」。

賴清德8月在民進黨中常會提醒現階段不要談2026縣市長選舉、9月派系便當會再說不要對外討論選舉；賴系林俊憲7月辦首場大佳里區後援幹部會，該陣營就形容為「競選台南市長起手式」，10月又於新營成立溪北宗教後援會，政治味濃。陳亭妃以「妃妃姐姐陳亭妃親子萌樂園」系列活動，包括水樂園、運動闖關等，每場人氣滿滿，與傳統選舉活動差異大，10月起至12月每周六、日在台南各地預計共辦23場。

林俊憲與市議員郭鴻儀辦仁德後援會暨感恩茶會，吸引近千名支持者到場，國策顧問康銀壽、立委林宜瑾、副議長林志展及黨內11名市議員出席相挺，林也授旗給各後援會幹部。

林俊憲致詞時提出新豐地區交通建設、都市縫合等政策計畫，也說自己對大台南發展藍圖清晰明確，而未來市政推動需總統支持，「賴清德總統也一定會支持」。

陳亭妃在永華市政中心旁西拉雅廣場登場辦「動動萌樂園」，不少家長主動上前與陳亭妃合影；她說，妃妃姐姐親子活動6、7年前就開始舉辦，讓孩子開心，更與家長共同關心下一代，有任何意見現場也能交流。

「我還是非常聽賴主席的話！」陳亭妃提到，2026年還一段時間，相信賴主席會希望這時大家是團結一致，把國家顧好才是關鍵責任。