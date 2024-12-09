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布局台南市長 綠選將別苗頭

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
民進黨立委林俊憲（前排右）昨在台南仁德成立仁德後援會暨感恩茶會，並授旗給各後援會幹部。記者萬于甄／攝影
民進黨立委林俊憲（前排右）昨在台南仁德成立仁德後援會暨感恩茶會，並授旗給各後援會幹部。記者萬于甄／攝影

賴清德總統先前要求黨內勿談縣市長選舉，台南立委林俊憲陳亭妃各自仍持續搶攻基層、布局2026南市長。林俊憲昨辦仁德後援會活動，表示未來推動市政，賴清德一定會支持；陳亭妃則再辦親子活動，稱「我還是非常聽賴主席的話」。

賴清德8月在民進黨中常會提醒現階段不要談2026縣市長選舉、9月派系便當會再說不要對外討論選舉；賴系林俊憲7月辦首場大佳里區後援幹部會，該陣營就形容為「競選台南市長起手式」，10月又於新營成立溪北宗教後援會，政治味濃。陳亭妃以「妃妃姐姐陳亭妃親子萌樂園」系列活動，包括水樂園、運動闖關等，每場人氣滿滿，與傳統選舉活動差異大，10月起至12月每周六、日在台南各地預計共辦23場。

林俊憲與市議員郭鴻儀辦仁德後援會暨感恩茶會，吸引近千名支持者到場，國策顧問康銀壽、立委林宜瑾、副議長林志展及黨內11名市議員出席相挺，林也授旗給各後援會幹部。

林俊憲致詞時提出新豐地區交通建設、都市縫合等政策計畫，也說自己對大台南發展藍圖清晰明確，而未來市政推動需總統支持，「賴清德總統也一定會支持」。

陳亭妃在永華市政中心旁西拉雅廣場登場辦「動動萌樂園」，不少家長主動上前與陳亭妃合影；她說，妃妃姐姐親子活動6、7年前就開始舉辦，讓孩子開心，更與家長共同關心下一代，有任何意見現場也能交流。

「我還是非常聽賴主席的話！」陳亭妃提到，2026年還一段時間，相信賴主席會希望這時大家是團結一致，把國家顧好才是關鍵責任。

立委陳亭妃昨在永華市政中心旁西拉雅廣場舉辦動動萌樂園親子活動，吸引許多親子到場，小朋友也玩得不亦樂乎，許多家長也主動上前與陳亭妃合影。記者萬于甄／攝影
立委陳亭妃昨在永華市政中心旁西拉雅廣場舉辦動動萌樂園親子活動，吸引許多親子到場，小朋友也玩得不亦樂乎，許多家長也主動上前與陳亭妃合影。記者萬于甄／攝影

後援 林俊憲 陳亭妃

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